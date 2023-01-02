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中國英語能力 全球排名滑落至第62名 媒體：民族主義作祟？

中國新聞組／北京2日電
有分析指出，中國英語熟練度排名較前兩年滑落，和教育改革後英語教學時間減少、英語教學比重降低有關。圖為英語課堂示意圖。（取材自新民周刊）
有分析指出，中國英語熟練度排名較前兩年滑落，和教育改革後英語教學時間減少、英語教學比重降低有關。圖為英語課堂示意圖。（取材自新民周刊）

瑞典教育機構英孚（EF）發布2022年English Proficiency Index，中國英語熟練度得分為全球第62名，排名較前兩年滑落，港媒指出，這和教育改革後英語教學時間減少、英語教學比重降低有關。

香港南華早報（SCMP）報導指出，中國過去幾年進行教育改革減少了英語教學時間，這些改變在表面上是為了減輕學生負擔，背景卻是民族主義浪潮持續高漲情況下，是否需要讓孩子花那麼多時間學習英語成為討論話題。

中央社報導，這項調查結果顯示，英語熟練度全球得分最高國家為荷蘭；亞洲得分最高國家為新加坡、得分最低國家為寮國。

中國英語熟練度得分排名第62名，歸類為低熟練度，落後於新加坡（第2名）、菲律賓（第22名）、馬來西亞（第24名）、香港（第31名）。中國英語熟練度得分在2021年排名第49名、2020年位居第38名。

2022年English Proficiency Index調查來自111個國家、地區約計210萬名測試者，其中女性55%、男性45%，測試者年齡中位數25歲，97%測試者年齡低於60歲。

2022年English Proficiency Index內容提到，相較於30歲以上的人，中國、印尼和日本年輕人英語熟練度較低，中國在2022年得分滑落，原因和其年輕族群英語熟練度下滑有關。

報導提到，政策改變和中國英語熟練度下滑有關，中國教育部自2020年起禁止中小學使用海外進口教科書，外語教學時數占中小學課程6%至8%，低於漢語課程20%至22%、數學13%至15%。

報導引述匿名受訪教授意見指出，大學課堂也不鼓勵使用英語原文書或翻譯書，特別是在新聞和憲法研究等較為敏感學科。

教育部 新加坡 香港

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