許家印：恒大今年一定能償還債務

恒大集團主席許家印致信內部全體員工，聲稱2023年是恒大履行企業主體責任、千方百計「保交樓」的關鍵年。（路透）

新年度第一天，深陷債務危機的恒大集團 主席許家印（右圖，路透）致信內部全體員工，聲稱2023年是恒大履行企業主體責任、千方百計「保交樓」的關鍵年。許家印在這封內部信中強調，一定能完成保交樓任務，一定能償還各種債務、化解風險，一定能開啟涅槃重生的新篇章。

據公開的財報顯示，恒大欠債達到人民幣2兆元（約2907億美元），其中，屬於金融機構的不到三分之一，另外三分之二的負債其實都是屬於個人購房者的未建成建案預付款。

許家印在信中總結恒大2022年的表現指出，恒大地產732個保交樓專案全面復工 ，全年累計交樓30.1萬套；恒馳汽車 三年磨一劍，實現恒馳5的量產和交付；恒大物業盡心盡力服務超過千萬業主；海花島穩步運營，累計接待遊客760萬人次。

據統計，目前恒大未交付的房子還有70萬套，而這就是恒大債務的主要構成部分。除了恒大自身在加速工程項目的進度外，許家印還出售恒大旗下的許多業務。

然而，頻繁的資產處置背後，恒大的保交樓進度仍讓人擔憂，其2022年全年實際交樓雖達到30.1萬套，但相比年初訂下目標其實縮水一半。

去年6月至今，恒大被各地政府收回的土地已近60處，原因包括土地閒置、欠繳土地款等，同時還有多個項目已主動退出或被動收回。這些資產被處置後，能不能真正推進保交樓進度還很難說。

業內人士指出，恒大債務危機化解的關鍵，始終要回到銷售端的回暖。然而，據恒大公告，2022年前11個月，恒大實現合約銷售金額人民幣291.2億元，合約銷售面積351.6萬平方公尺。據路透推算，這個銷售金額只有前年上半年銷售額的8%。