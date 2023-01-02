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中國元旦假期遊客暴增 旅遊業為何仍在觀望？

中國新聞組／北京2日電
2023年1月1日，遊客在甘肅省永靖縣鳳凰嶺滑雪場練習滑雪。（新華社）
2023年1月1日，遊客在甘肅省永靖縣鳳凰嶺滑雪場練習滑雪。（新華社）

作為「防疫新十條」後首個小長假，2023年元旦假期的全國旅遊市場正逐步回溫。部分景區因遊客湧入達最高接待上限，三亞旅遊訂單周環比增長達484%，各地「滑雪」熱度漲幅超100%，官媒稱這是中國積極復甦的重要信號。不過有學者指中國旅遊業在2023年第一季度仍將處於蟄伏期，疫情帶來的不確定性，讓全國大部分地方仍處於觀望、準備和等待中。

央視新聞、人民日報報導，據飛豬數據，2023年元旦旅遊預訂於2022年12月倒數第二周迎來高峰，「元旦」、「跨年」相關產品搜索量環比增長超六倍，元旦出行的機票預訂量環比增長超三倍。中國旅遊研究院綜合數據顯示，周邊遊、跨省遊、長線遊已有序恢復；最熱門景區主題為冰雪旅遊、主題樂園和海濱島嶼等。

2023年1月1日，在湖北武漢漢口沿江大道上，市民放飛氣球迎新年。（中新社）
2023年1月1日，在湖北武漢漢口沿江大道上，市民放飛氣球迎新年。（中新社）

哈爾濱、長春等熱門冰雪旅遊目的地的搜索熱度持續上漲。上海、江蘇、海南、北京、廣東等地用戶的周邊遊熱情更為旺盛。馬蜂窩平台數據顯示，近一周各地「滑雪」關鍵詞平均熱度漲幅超100%。四川省瓦屋山景區1日人數已達景區最高接待上限。

回暖跡象也出現在近日迎來旅遊旺季的海南三亞。截至2022年12月28日，美團平台上，元旦期間目的地為「三亞」的旅遊訂單月環比增長超百倍，周環比增長484%；相比傳統大型旅行團，小規模、價格適中的品質小團則更受歡迎。

2023年1月1日，海南省三亞市後海吸引眾多遊客前來體驗衝浪，樂享假期時光。（中...
2023年1月1日，海南省三亞市後海吸引眾多遊客前來體驗衝浪，樂享假期時光。（中新社）

2023年元旦假期，全國遊客出遊熱情穩步攀升。央視解讀，可以預期，新的一年中國經濟社會秩序將加快恢復，中國人的生活會回歸正常。

不過，雖然跨省遊需求逐漸回暖，但旅行社跨省遊產品仍有待恢復。北京市一家旅行社工作人員說，他們現在還沒有開通跨省遊的產品，即便開通，出行的人也不多，大概到今年三四月份才會陸續規畫跨省遊產品。

另據「2023：復甦預期增強旅遊市場將迎漸進式修復」文章認為，2023年第一季度，中國旅遊業仍將處於蟄伏期，國內旅遊除三亞、東北等具有冬季旅遊特點的地區略有起色，全國大部分地方仍處於觀望、準備和等待中；出境旅遊同樣也面臨著不確定性。

2023 北京 滑雪

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