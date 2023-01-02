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「陽康」湧入 三亞酒店房1晚12萬元人民幣被訂光

中國新聞組／北京2日電
三亞海灘。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
三亞海灘。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

自從中國防疫大鬆綁後，大量的「陽康人」（新冠陽性康復者）湧向三亞，讓當地旅遊業復甦，酒店入住率回升，甚至有業者的客流量已基本恢復到2019年前的同期水平。

紅星新聞報導，大量的「陽康人」前往三亞度假，飛往三亞的機票也開始漲價，從洛陽到三亞度假的賈姓女遊客表示，「前後一天看到的價格可能有大概兩三百的漲幅」。而根據網上購票平台搜索，截至2022年12月30日，洛陽到三亞用時最短的航班票價已達1950元（人民幣，下同，約284美元）。

三亞當地觀光旅宿業者也忙活起來，負責三亞酒店遊艇等一站式服務項目的周毅說，「以前我們是怕沒有單，現在是怕沒有車、房和船」。周毅提供的一張截圖顯示，「新十條」發布後，他合作的某別墅度假酒店也在幾天內幾乎售罄，「12萬元（約1.7萬美元）一晚的八人間、8萬一晚的六人間和七八千的雙人間都被訂完」。

某別墅度假酒店在「新十條」發布幾天內幾乎售磬，12萬元人民幣一晚的八人間、8萬元...
某別墅度假酒店在「新十條」發布幾天內幾乎售磬，12萬元人民幣一晚的八人間、8萬元一晚的六人間和七八千元的雙人間都被訂完。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

三亞灣紅樹林度假世界員工也表示，該酒店2022年12月30日的入住率已經漲到90%，以前元旦期間入住率一般在70%至80%。

酒店房價也在上漲，遊客賈小姐說，自己預訂的客房已經從一晚500元多漲到了將近900元，另一名旅客何小姐也表示，「房價較一個月前已上升了一倍」。

除住宿業，三亞的導遊們也受惠於這波旅遊熱潮。海南康泰旅遊股份有限公司負責人譚傑說，客流量已基本恢復到2019年前的同期水平，他估計「這個數字還會往上走」，公司現在一天的遊客接待量將近300人，一個月近9000人。

海南康泰的導遊小董表示，近20天來，他已接待了三個旅遊團，共計60人左右，相當於疫情前一個月的接待量。

房價 觀光 疫情

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