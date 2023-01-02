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人性化？找麻煩？公廁門10分鐘自動開 男「躲到牆角」

中國新聞組／北京2日電
男子上公廁10分鐘後門自動打開。（取材自快科技）
男子上公廁10分鐘後門自動打開。（取材自快科技）

河南鄭州一處公共廁所近日引發網友熱議，一名男子還沒完事，廁所警報突然響了起來，門也緩緩打開。男子事後說，當時他「屁股還沒擦完」，只好趕快拉起褲子「嚇得躲到牆角」。原來，這個廁所設置了自動開門，每人只能用十分鐘，一旦超時就會自動開門。

網易報導，據網傳消息，事情發生的時間是在2022年12月30日，當天，這名男子外出辦事，在路上覺得肚子不舒服，在街上找到了這處公共廁所。然而正當男子在廁所裡面方便的時候，廁所的門卻突然打開了；更令男人尷尬的是，廁所的門正對著外面的大街和來來往往的行人。男子顧不得擦屁股、提褲子，只能先躲到牆角裡面。

事後，男子才知道，原來這個公廁為了防止有人長時間的佔用廁所，便給每個廁所的門都設定了10分鐘的定時。一旦有人在廁所裡面超過10分鐘，廁所的門便會自動打開。然而男子慌忙的進入廁所，並沒有注意到這些，最終發生了這社死的尷尬一幕。

快科技報導，這個奇特的裝置讓網友吵翻了天，有部分觀點認為這種廁所不夠人性化，並且會讓人措手不及的尷尬，不如不設置。

但也有很多網友認為這樣很好，因為公共廁所本身就是為了應急的，一般來說十分鐘完全足夠，這樣設置剛好能滿足真正有需求的人。

同時，這樣的設置也能明顯緩解那些「佔著茅坑不拉屎」的情況，畢竟現在很多人會在廁所玩手機，公共區域廁所經常因此爆滿排隊，讓真正有需求的人用不上。

另外還有網友表示，這樣還能防止一些意外的發生，避免上廁所期間有暈倒等意外，因為門鎖了不能被及時發現。

河南 手機 鄭州

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