中國知名男星餵發燒父母喝雞湯 引發網友論戰

演員潘粵明因為一碗雞湯、一盤西紅柿炒雞蛋，在微博引發爭議。（取材自青島晚報）

近日，演員潘粵明的一條微博，讓網友在評論區裡吵翻了。原來，潘粵明下廚為發燒的爸媽做了一碗雞湯、一盤西紅柿炒雞蛋 ，引來網友兩派論戰。有人稱，雞是發物，「發燒吃發物，神仙難醫」，有人則認為攝入足夠的蛋白質 才能獲得抗體。專家則說，只要食物易消化、多樣化且適量攝取，讓能量和蛋白質攝入量慢慢提升即可，避免大吃大喝後復陽。

新晚報報導，潘粵明的微博寫到，「爸媽同時發燒了，熬了雞湯，炒了西紅柿炒雞蛋，老爸吃了一大碗拌飯，媽也吃了點……感覺自己比鍋裡的雞還難熬」。潘粵明本是一片孝心，網友卻紛紛質疑他沒有「常識」，讓老人發燒期間吃雞蛋、喝雞湯是「給敵人遞刀子」，會加重老人的病情。

有網友留言，「發燒還吃雞？吃點青菜瘦肉、喝點白粥就可以了」、「我們這邊發燒不能吃雞肉和雞蛋的啊」、「發燒了就是熱感，雞湯是躁熱的，陽了不適合喝，喝點排骨蘿蔔湯可以」、「發燒不要攝入高蛋白，退燒後再攝入」。

不過，也有不少網友表示，「不攝入足夠的蛋白質怎麼獲得抗體？是不是跟肉蛋奶有仇？」、「我就是狂吃蛋白質碳水，不然你的身體怎麼恢復啊，靠愛發電？」、「陽了之後就是喝了雞湯，一碗下去，寒氣都散了好多，舒服極了」、「生病了只要能吃下去，就應該補充蛋白質電解質和水，吃白粥青菜能有什麼營養，人都沒勁兒還怎麼對抗病毒」

報導指出，北京 協和醫院臨床營養科主任于康說，感染後，人的食欲會減弱一些，可能出現口苦、消化能力減退等現象。他建議：一是少量多餐，以盡量達到平時食量；二是盡可能選擇易消化的食物，保證食物種類多樣化。症狀好轉了，胃口有所恢復，可以過渡到半流食。于康說，這時可以選擇酸奶、蛋羹、麵條、加肉末的麵片、魚肉、豆腐等，讓能量和蛋白質攝入量慢慢提升。

北京中醫醫院院長劉清泉則說，轉陰後一定不要狂吃，特別是不要吃油膩和肥甘厚味的食物。大吃大喝對身體的康復也不利，甚至出現「食復」（意指大病癒後，因飲食失節而致復發者），即不正確吃東西導致疾病復發，比如出現發燒的症狀，尤其是青少年更容易出現「食復」。