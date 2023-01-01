臨終前4小時 山西8旬翁為病女針灸

老人臨終前四小時還給生病女兒針灸。（視頻截圖）

山西運城一位八旬老人，彌留之際仍惦記子女，躺在床上為50多歲的女兒扎針灸治病，扎完針四個多小時，老人就去世了，家人都泣不成聲。看到老人在生命最後的時刻還惦記著子女，讓不少網友淚目。

來源：YouTube

極目新聞報導，老人今年83歲，是一位癌症 晚期病人，三個子女一直在身邊輪流照顧。12月27日，病床上的老人也突然呼吸困難，經過搶救後，老人的情況穩定了下來。

老人看到女兒拖著病體照顧自己很心疼，於是強撐著要給女兒扎針灸治病。老人的外孫女王女士說，姥爺是一個性格要強，但很熱心的人，年輕時學了針灸，後來也開過診所，一輩子通過針灸治好了不少人的病，平時家裡人有頭疼腦熱的，都是姥爺用針灸治好的。

「姥爺當時喘氣都很困難了，還一直喊著要給我姨媽扎針灸」，王女士說，姨媽當時知道老人時間不多了，但不想老人帶著遺憾走，於是就讓老人在手上紮了針。

王女士說，扎完針後四個多小時，姥爺就去世了，「他自己都在與生死搏鬥了，還在擔心自己的女兒。大家在病床前都哭得不成樣子了，我舅舅哭著錄下了視頻」。

後來一家人再看到這個視頻，都忍不住大哭起來。目前家人正在料理老人的後事。