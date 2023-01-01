化療仍飲酒 春晚主持人傅大勇癌逝 得年42歲

知名主持人傅大勇去世年僅42歲。（取材自中華網）

知名一線主持人傅大勇，在與腦癌抗爭兩年後於12月30日下午16時去世，得年42歲。

綜合媒體報導，傅大勇出生於出生於遼寧瀋陽的一個國粹世家，由於家人都從事文藝工作，對傅大勇的影響非常大。考入中國傳媒大學後，畢業後先後在中央電視台、北京 衛視、遼寧衛視、山東衛視等多家電視台擔任節目主持人，在2006年和2010年兩次主持遼寧衛視春晚，隨後又主持了山東衛視春晚，還曾擔任山東衛視「先聲奪人」、遼寧衛視「誰是主角」 和「明星轉起來」等金牌節目的主持人，主持經驗相當豐富，無論是收視率還是口碑，都是台裡靠前的。

報導指出，傅大勇在2020年就確診了絕症，在經過兩年與病魔的抗爭之後，最終還是不敵病魔。圈內多人發文為傅大勇感動惋惜，其中知名藝人姜鵬等發文悼念。

有網友發現，傅大勇即便在化療期間，仍喜歡飲酒，他配文還寫著人生如酒，反正乾了就挺好，在視頻中，傅大勇對著鏡頭就把杯中的酒一飲而下。在評論區，傅大勇還和網友互動，暗示自己私下沒少喝，還表示自己沒有喝透。

翻看傅大勇的社交帳號，他曾曬出與妻子的合影，他開著車帶著妻子外出，朋友在悼念他時也提到了傅大勇的妻子，難以想像那麼年輕的妻子該如何接受這個事實。