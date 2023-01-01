兒童文學大師「大鬍子叔叔」董宏猷72歲辭世 藝文界哀痛

董宏猷。（取材自微博）

一代兒童文學大家、「大鬍子叔叔」董宏猷在2022年12月31日去世，這不僅是中國當代兒童文學界的重大損失，因他生前樂於助人，去世消息也在他的朋友圈引發超過33萬人關注。

董宏猷獲獎作品無數，並曾創作詩歌代表武漢 人民感謝華僑捐贈抗疫物資。董宏猷的粉絲在董宏猷去世前曾託朋友買進口藥，朋友買不到，後來有當地作家協會領導專人聯繫醫院、購藥。

極目新聞報導，董宏猷，湖北咸寧人，1950年生於武漢。著有長篇小說 「十四歲的森林」，詩集「帆影」，散文集「白壁賦」等多部作品，是著名的兒童文學作家，被孩子們親切稱呼為「大鬍子叔叔」。

董宏猷影響力大，幫助過的人很多，朋友也多，他去世的消息傳出，在朋友圈引發了巨大的震動，已經有超過33萬人關注。

湖北省作協主席李修文說，他的生命滾燙熱烈，他的慈心有目共睹；兒童文學作家徐魯在朋友圈發文說：「相識相交40多年的老友、著名作家董宏猷先生今天凌晨也突然走了。2022年真是中國兒童文學的劫難之年。」

董宏猷在攝影展給孩子們講解。（取材自極目新聞）

兒童文學作家伍劍，在朋友圈發布了董宏猷生前的一段朗誦視頻，視頻中「大鬍子叔叔」董宏猷在飯桌前滿含深情地朗誦「從什麼時候起，消失了花一樣的顏容；從什麼時候起，消失了樹一樣的體型；從什麼時候起，皺紋在眼角悄悄織網……你望著我哈哈大笑，一個臃腫的男人……哦！那不是臃腫，那是歲月的果子在枝頭熟了。歲月給我們開了個玩笑，如此地捉弄了我們！辛辛苦苦，勤勤懇懇，三月不知肉味，忙忙碌碌，夜夜忙到三更」。

伍劍說，這是董宏猷老師自己寫的文字，表達了對歲月流逝的感慨。吃完飯，他不僅朗誦，還吹了口琴，唱了歌。伍劍說，「董老師原來做過劇團的獨唱演員，他很喜歡唱一些老歌，是一個很開朗的人，不計較什麼，很喜歡熱鬧。每次組織活動，大多數都是他在組織，他自己出錢，請我們吃飯，請我們喝茶。

報告文學作家田天回憶，「幾天前，武漢文學院院長張執浩來電說，董宏猷的情況不好，住進了ICU。前天，我接到我家鄉長陽一個董老師粉絲的電話，讓我幫董老師買進口藥，我說我買不到。」田天說，董宏猷的去世，是武漢文壇的重大損失，一是他是地地道道的「文學義工」。