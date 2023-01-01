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華為手表測出火腿心率、血氧 網批：功能造假 華為：極小概率誤判

中國新聞組／北京1日電
華為手表被質疑火腿也能測出心率和血氧。（取材自南方都市報）
華為手表被質疑火腿也能測出心率和血氧。（取材自南方都市報）

許多人都會戴上智慧手表監測自己的健康狀況。不過最近有網友發現，分別用Apple watch和華為watch測試火腿的心率和血氧，後者竟測了出來，引發大眾熱議，不少網民質疑華為手表的體徵測量功能造假。。

南方都市報報導，數碼博主@Navis Li解釋，華為手表可以在非人類佩戴的場景下測出血氧和心率數值，這是真實的。但這並不能代表它在測試人時就是不准確的。因為血氧檢測的原理，就是利用血紅蛋白對不同波長的紅光吸收比例不一致來實現的。

來源：YouTube

「其實就是一個設備有紅光LED和紅外光LED在補光，兩者波長不同。接著通過傳感器感知不同波長反射差，就能計算出血氧值，這個原理是非常成熟，也相對準確」。

另外，手環通過光傳感器檢測來計算心率，物體表面一樣可以反射光線，因此傳感器也能檢測到物體的「心率」，這也並不奇怪。

報導指出，數碼博主@守護未來也說，早年的Apple watch一樣可以在火腿等物品上測出心率和血氧，但後來隨著蘋果算法升級，以及增加了生物識別傳感器，才成功避免了在物品上測出心率的尷尬問題。而如今，華為watch GT3之所以可以測出心率，也是因為還沒有做到算法規避，沒有相關的生物識別傳感器。

並且，該博主也強調：「但這並不代表華為watch監測人類心率就是虛假數據，它測的也是真實的。目前在監測心率方面，華為watch GT3和Apple watch S8都還行，只不過華為watch GT3是八通道光電心率傳感器，Apple watch S8是更為先進的雙燈多通道心電心率傳感器，所以在心率監測準確度上，蘋果略勝一籌」。

據報導，華為旗艦店客服解釋，華為智能穿戴設備，參照NMPA&FDA標準，採用標準的血氧測試流程，進行血氧準確度測試；同時依託於光學傳感器採集到的，光信號波動變化及相關特徵，進行血氧測量。非活體場景下，將手表置於如紙盒、水果、毛巾等物質上時，極小概率會誤判為人體信號，從而導致依然能計算出血氧值。並表示，血氧測量結果僅供參考，不可用於診斷和醫療用途。

不過，華為watch用戶張先生分享使用體驗，表示在這件事情上，他還是希望華為能盡快提升算法，避免這類影響用戶體驗的事情出現，「測出火腿心率沒什麼，關鍵是我有時候把手環放在別的地方，它也會測出心率來，手機也會因此提醒我的健康狀況，甚至之後會把數據錄入道我的健康信息裡，這樣就是在給消費者增添困擾了」。

華為 Apple 檢測

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