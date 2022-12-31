盤點2022影片記錄封城、鐵鍊女等 不符主旋律被封？

「網易新聞2022年度盤點：致敬每一個扛住了生活的平凡人」片段，圖為貨車司機因疫情封控無法回家，聽說母親病危跪地痛哭。（視頻截圖）

中國媒體「網易新聞」製作2022年回顧影片，記錄封城 、鐵鍊女事件、新疆 大火等重要新聞事件。外媒報導，影片上架後迅速被刪除，部分網民接力10餘小時重新上載轉發，相關文字影像也全數「被消失」。有網民質疑這是國家機器在全面維穩，憂網易編輯或遭秋後算帳。不過目前尚沒有單位對此澄清或證實。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，網易新聞「2022年度盤點」這段不到三分鐘的影片內容包括：求醫無門的李老師絕望的電話錄音、無助的工作人員、沒有呼吸心跳的病人家屬淒厲的呼叫，出門買饅頭卻被打的居民，父母帶兩歲孩子去方艙鄰居們挽留，年邁的婆婆向店主為殘疾兒子乞討一口羊肉湯、被困在高速路上的火車司機回家無路、夜宿隧道的外賣小哥、鐵鍊女等等。片末以「活在當下」字幕作結。

「網易新聞2022年度盤點：致敬每一個扛住了生活的平凡人」片段，圖為上海交通因疫情停頓，罹癌阿姨崩潰：我走不動。（視頻截圖）

一位資深的傳媒人和作家說，為了對抗官方的封鎖，網民進行了長達10多個小時的接力轉發，每當連結被封了之後，他們就重新編輯影片，改寫說明後再發。但在越來越嚴密的封控下，中國的網站上已很難看到了。

不過，在影片被當局全面封殺的12小時之內，已有大批網民作出回應。一名新聞人在討論區留言表示：「如那些掙扎在清零封禁的人，如那些在急症室地板上、在醫院大門外，掙扎著死去的重症病人，2022年，對於很多中國人來說，和這個年度最後的呐喊一樣，活在當下，很難，很難。」

「網易新聞2022年度盤點：致敬每一個扛住了生活的平凡人」片段，圖為唐山燒烤店打人案，多名男子圍毆女性。（視頻截圖）

知名調查記者「老鄧」在留言中說：「我為何淚流滿面？這裡沒有宏大的敘事，有的只是個體命運的跌宕起伏……。」

然而，不但影片，現時連與之相關的文字評論和轉發均已消失不見。「老鄧」說，這是因為當局認為影片提到的事件以及轉發評論的內容和主旋律對立。

有傳媒人則指出，讓人擔心的是，網易的編輯們可能因秋後算帳被迫離職，甚至是直接的傷害。對此，網易方面沒有公開回應。

同時，正在綵排中的央視春晚，對那些死於封控，死於求醫無門、無藥、無呼吸機的重症患者，以及無數回家無門的人，都絕口不提，相關網民評論功能幾乎都被關閉。