我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時報廣場雨中跨年 可穿雨衣 不能撐傘

紐約市長訪華埠 聆聽對遊民所、公共治安意見

餵藥、做飯、打掃 上門照顧「小陽人」成商機

中國新聞組／北京31日電
為了證明自己服務的靠譜性和安全性，有的用戶曬出了自己做過的飯菜。（取材自觀察者網）
為了證明自己服務的靠譜性和安全性，有的用戶曬出了自己做過的飯菜。（取材自觀察者網）

隨著新冠病毒感染人群越來越多，不少獨居人士開始感到焦慮「要是高燒臥床行動不便，生活起居該怎麼辦？」多家社交平台嗅到商機，已經出現了「上門照顧小陽人」的服務，費用在每小時50-100元（人民幣，下同，約7.25-14.5每元）或每日100-600元不等。

前段時間，抖音用戶「芒果加冰」的一段視頻引起了不少人的關注：視頻中，網友一個人在...
前段時間，抖音用戶「芒果加冰」的一段視頻引起了不少人的關注：視頻中，網友一個人在家發燒生病，老公在外地回不來，於是花錢請了一位跑腿小哥上門照顧自己。不料，放心不下的老公連夜開車回來了，與家裡的跑腿小哥撞了個正著，場面一度非常尷尬。（視頻截圖）

觀察者網報導，抖音用戶「芒果加冰」日前發布的一段視頻引起了不少人的關注：視頻中，這位網友一個人在家發燒生病，老公在外地回不來，於是她花錢請了一位跑腿小哥上門照顧自己。不料，放心不下的老公連夜開車回來了，與家裡的跑腿小哥撞了個正著，場面一度非常尷尬。儘管如此，她還是淡定地對跑腿小哥說道，「你先把粥放這，然後再幫我拿個水果。」

事實上，只要在抖音、微博、小紅書、閒魚等平台檢索「照顧小陽人」的關鍵詞，就會出現不少關於付費上門服務的信息，服務內容包括測體溫、餵藥、做飯、陪吃飯、陪聊天等，還有人自信地表示「承接小陽人所有業務，有生命危險除外」。

以閒魚平台為例，發布相關信息的用戶來自全國各地，上海、浙江、江蘇、江西、湖南、山東、安徽、四川等地都有，十多人乃至數十人願意提供服務。其中，部分用戶原本就提供跑腿或家政服務，另有一批用戶明確表示自己是兼職掙錢，其中還包括在讀大學生。有按小時、天數或服務項目計價的。

為了證明自己服務的靠譜性和安全性，有的用戶曬出了自己做過的飯菜，有的人自稱精通家務甚至修過心理學，還有人貼出了自己抗原檢測陰性的照片。

「義烏熱心市民小杜」也是其中的一員，她按照每小時50元定價，沒想到一天就有三個人想來下單。小杜說，她這次照顧的對象是一位和自己差不多大的女孩子，對方「陽」了只能臥床，她的主要工作是曬衣服、打掃房間和陪著聊天解悶，總共服務了約2.5小時。

提供多次服務後，小杜發現需要服務的人並不是富裕家庭，他們是真的需要幫助。

抖音 檢測 小紅書

上一則

成都通知：父母投靠子女可買限購區1套房 惹群嘲

延伸閱讀

蕭敬騰舔唇嬌喊媽 網掀模仿潮 經紀公司喊：玩哏要適度

蕭敬騰舔唇嬌喊媽 網掀模仿潮 經紀公司喊：玩哏要適度
喬州公立大學電腦設備 禁用抖音

喬州公立大學電腦設備 禁用抖音
抖音跨界 搶攻網約車市場 強槓龍頭滴滴打車

抖音跨界 搶攻網約車市場 強槓龍頭滴滴打車
滑抖音都是日本房產 中國買家線上看房「最重視風水」

滑抖音都是日本房產 中國買家線上看房「最重視風水」

熱門新聞

圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅

報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全