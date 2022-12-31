餵藥、做飯、打掃 上門照顧「小陽人」成商機

為了證明自己服務的靠譜性和安全性，有的用戶曬出了自己做過的飯菜。（取材自觀察者網）

隨著新冠病毒感染人群越來越多，不少獨居人士開始感到焦慮「要是高燒臥床行動不便，生活起居該怎麼辦？」多家社交平台嗅到商機，已經出現了「上門照顧小陽人」的服務，費用在每小時50-100元（人民幣，下同，約7.25-14.5每元）或每日100-600元不等。

前段時間，抖音用戶「芒果加冰」的一段視頻引起了不少人的關注：視頻中，網友一個人在家發燒生病，老公在外地回不來，於是花錢請了一位跑腿小哥上門照顧自己。不料，放心不下的老公連夜開車回來了，與家裡的跑腿小哥撞了個正著，場面一度非常尷尬。（視頻截圖）

觀察者網報導，抖音 用戶「芒果加冰」日前發布的一段視頻引起了不少人的關注：視頻中，這位網友一個人在家發燒生病，老公在外地回不來，於是她花錢請了一位跑腿小哥上門照顧自己。不料，放心不下的老公連夜開車回來了，與家裡的跑腿小哥撞了個正著，場面一度非常尷尬。儘管如此，她還是淡定地對跑腿小哥說道，「你先把粥放這，然後再幫我拿個水果。」

事實上，只要在抖音、微博、小紅書 、閒魚等平台檢索「照顧小陽人」的關鍵詞，就會出現不少關於付費上門服務的信息，服務內容包括測體溫、餵藥、做飯、陪吃飯、陪聊天等，還有人自信地表示「承接小陽人所有業務，有生命危險除外」。

以閒魚平台為例，發布相關信息的用戶來自全國各地，上海、浙江、江蘇、江西、湖南、山東、安徽、四川等地都有，十多人乃至數十人願意提供服務。其中，部分用戶原本就提供跑腿或家政服務，另有一批用戶明確表示自己是兼職掙錢，其中還包括在讀大學生。有按小時、天數或服務項目計價的。

為了證明自己服務的靠譜性和安全性，有的用戶曬出了自己做過的飯菜，有的人自稱精通家務甚至修過心理學，還有人貼出了自己抗原檢測 陰性的照片。

「義烏熱心市民小杜」也是其中的一員，她按照每小時50元定價，沒想到一天就有三個人想來下單。小杜說，她這次照顧的對象是一位和自己差不多大的女孩子，對方「陽」了只能臥床，她的主要工作是曬衣服、打掃房間和陪著聊天解悶，總共服務了約2.5小時。

提供多次服務後，小杜發現需要服務的人並不是富裕家庭，他們是真的需要幫助。