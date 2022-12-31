成都通知：父母投靠子女可買限購區1套房 惹群嘲

近期成都房價已連續多月漲勢強勁。圖為成都新建成的高層住宅。 （中新社）

為優化完善成都市住房限購政策，成都市房地產 市場平穩健康發展領導小組辦公室出台通知，父母投靠成年子女入戶的，可以作為單獨家庭在戶籍對應的限購區域購買一套住房。消息一出引發群嘲，稱父母若買得起房，還會投靠子女嗎?

財聯社報導，「通知」進一步指出，自2023年1月1日起，繼續執行「對個人出租住房應繳納的各項稅收，採取綜合徵收方式徵收。對個人出租住房且在成都住房租賃交易服務平台網簽備案的，2022年前按照0%稅率綜合徵收」的政策。

對此，網友紛紛評論「明明是賣不出去，沒人買了，卻要裝的我不賣給你一樣」、「幸好還沒沒變成：父母投靠成年子女入戶須再購買一套住房」、「為了賣房不擇手段」、「向老人們的養老金下手了」。

另據新京報報導，今年5月31日，成都市住建局官網就曾發布「成都市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室關於進一步優化完善房地產政策促進市場平穩健康發展的通知」，重點內容是公積金貸款 首付比例下調10%、轉讓家庭唯一住房增值稅免徵年限「5改2」、二孩家庭可新購一套住房、減少限售年限等。

值得一提的是，半年前的「通知」是鼓勵居民提供房屋用作保障性租賃住房。對於自願將自有存量住房用於保障性租賃住房出租給新市民、青年人等群體，承諾遵守保障性租賃住房相關政策規定且5年內不上市交易，並納入成都市保障性租賃住房管理服務平台管理的居民，可一次性新增購買一套住房。