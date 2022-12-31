馬雲現身了 線上出席「臘八之約」

馬雲現身了。（取材自微博）

近一年未在公開場合露面的馬雲 現身了。12月30日，農曆臘月初八，馬雲公益基金會發起的「鄉村教師計畫」如期舉辦。馬雲公益基金會微博 公布的照片中，馬雲身穿白色立領襯衫，在一台蘋果電腦前做了雙手比心的動作。該微博稱，當天馬雲全程連線參加，他跟老師說，臘八之約他從不缺席，希望盡快能和大家線下見面。

來源：YouTube

第一財經報導，馬雲上一次公開露面是今年1月20日上午，同樣是農曆臘八，他通過視頻連線形式，與全中國100名鄉村教師「雲」見面，並線上講話，當時馬雲說：「等疫情過去了，我們再見面！」

做過6年英語老師的馬雲曾在多個公開場合說：教師是他最喜歡的職業。在阿里，員工們都喊他「馬老師」，他的微博名也在幾年前改成了「鄉村教師代言人──馬雲」。關於鄉村教育 ，他曾發表觀點稱：「我們14億人，很多人的教育營養是嚴重營養不足，而農村是教育營養非常不足的地方。」

2014年，馬雲辭去阿里巴巴CEO一年後，馬雲公益基金會成立。自2015年起，每年臘八節，馬雲公益基金會有個傳統，和鄉村教師們在三亞一期一會，舉行「鄉村教師獎頒獎典禮」。每屆尋找100位優秀的一線鄉村教師，給予連續三年總計每人10萬元（人民幣，下同，約1.44萬美元）的現金獎勵與專業發展機會。還設立「馬雲鄉村校長獎」，10年內將投入2個億，每位獲獎校長將得到50萬元的實踐經費以及赴國際知名學府學習的機會。