球王比利最後1場輸球 就在上海 「相信中國足球越來越好」

2002年3月，比利在北京八達嶺長城嘗試蹴鞠，展示他的球技。（取材自上游新聞）

享譽世界足壇的球王比利 （又譯貝利），與中國足球 有著不解之緣。比利作為現役球員的最後一場輸球，就是在中國；退役後，他多次來到中國訪問，勉勵「中國也會有比利」。他曾在八達嶺長城嘗試了蹴鞠，和妻子遊覽了故宮，對球迷的簽名要求來者不拒；並將一件巴西 足球隊10號球衣簽名後送給曾在汶川地震中救同學的男孩林浩，親和力十足。

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上游新聞報導，1977年9月15日，比利率隊赴北京參加表演賽，首次踏上中國土地，受到大批人群歡迎。時任國足教練的年維泗回憶說：「比利到什麼地方，身邊都會出現一大圈兒人，要求他簽名，想要與他合影。比利大都來者不拒。但他也不煩，總是樂呵呵的。」

年維泗回憶說：「那場比賽打得非常精采。快37歲的比利踢滿了全場。畢竟年齡不饒人，他跑動不太多，但接球後的技術動作和意識仍很見功底。當比利得球後，左邊鋒前插，他發現附近隊友處在越位的位置，於是橫撥一下，再把球傳向左邊。內行人看後，都被比利臨場的觀察力折服。」

賽後，比利在受訪時還著重提到國足表現出色的三名球員：沈祥福、遲尚斌和李富勝。他說，「來到中國之前只知道中國很大，但卻沒有想到中國足球水平竟然也相當高。」

前八一隊主教練劉國江回憶道：「比利在兩場比賽中率先垂範：只重足球技藝的揮發，不計較對方的激烈拚爭；服從裁判判罰，尊重並愛護對方：遇有糾紛，都總是主動上前排解……比賽中他盡力而為，還帶傷堅持打完；比賽結束，他帶領宇宙隊眾明星一一與中國隊球員擁抱、吻別。還主動交換隊服，向觀眾友好致意，並沒有因為球賽輸了一場而稍有掃興。比利久負盛名，確實名不虛傳。」

結束中國行後不到兩周，紐約宇宙隊在美國新澤西巨人體育場為比利舉辦真正意義的告別賽。在上海1：2輸給國足成為比利職業生涯的最後一次輸球。

2002年3月，比利第3次來華訪問。他登上八達嶺長城嘗試了蹴鞠，還和妻子遊覽了故宮。2019年，魯能足校成立20周年時，比利特意發來祝賀視頻，「中國有很多很好的孩子，還有好的場地、熱情的球迷，我相信中國足球一定會越來越好，期待在國際賽場與大家見面的一天。」