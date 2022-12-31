我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

球王比利最後1場輸球 就在上海 「相信中國足球越來越好」

中國新聞組／北京31日電
2002年3月，比利在北京八達嶺長城嘗試蹴鞠，展示他的球技。（取材自上游新聞）
2002年3月，比利在北京八達嶺長城嘗試蹴鞠，展示他的球技。（取材自上游新聞）

享譽世界足壇的球王比利（又譯貝利），與中國足球有著不解之緣。比利作為現役球員的最後一場輸球，就是在中國；退役後，他多次來到中國訪問，勉勵「中國也會有比利」。他曾在八達嶺長城嘗試了蹴鞠，和妻子遊覽了故宮，對球迷的簽名要求來者不拒；並將一件巴西足球隊10號球衣簽名後送給曾在汶川地震中救同學的男孩林浩，親和力十足。

來源：YouTube

上游新聞報導，1977年9月15日，比利率隊赴北京參加表演賽，首次踏上中國土地，受到大批人群歡迎。時任國足教練的年維泗回憶說：「比利到什麼地方，身邊都會出現一大圈兒人，要求他簽名，想要與他合影。比利大都來者不拒。但他也不煩，總是樂呵呵的。」

年維泗回憶說：「那場比賽打得非常精采。快37歲的比利踢滿了全場。畢竟年齡不饒人，他跑動不太多，但接球後的技術動作和意識仍很見功底。當比利得球後，左邊鋒前插，他發現附近隊友處在越位的位置，於是橫撥一下，再把球傳向左邊。內行人看後，都被比利臨場的觀察力折服。」

賽後，比利在受訪時還著重提到國足表現出色的三名球員：沈祥福、遲尚斌和李富勝。他說，「來到中國之前只知道中國很大，但卻沒有想到中國足球水平竟然也相當高。」

前八一隊主教練劉國江回憶道：「比利在兩場比賽中率先垂範：只重足球技藝的揮發，不計較對方的激烈拚爭；服從裁判判罰，尊重並愛護對方：遇有糾紛，都總是主動上前排解……比賽中他盡力而為，還帶傷堅持打完；比賽結束，他帶領宇宙隊眾明星一一與中國隊球員擁抱、吻別。還主動交換隊服，向觀眾友好致意，並沒有因為球賽輸了一場而稍有掃興。比利久負盛名，確實名不虛傳。」

結束中國行後不到兩周，紐約宇宙隊在美國新澤西巨人體育場為比利舉辦真正意義的告別賽。在上海1：2輸給國足成為比利職業生涯的最後一次輸球。

2002年3月，比利第3次來華訪問。他登上八達嶺長城嘗試了蹴鞠，還和妻子遊覽了故宮。2019年，魯能足校成立20周年時，比利特意發來祝賀視頻，「中國有很多很好的孩子，還有好的場地、熱情的球迷，我相信中國足球一定會越來越好，期待在國際賽場與大家見面的一天。」

北京日報報導，比利曾說：「中國足球不需要安慰，需要的是自我振作。」「無論是巴西人想學中國『功夫』，還是中國人要學巴西『功夫』，都要下大功夫。這樣，巴西也會出李小龍，中國也會有比利。」

2008年比利在北京觀摩奧運會。（新華社）
2008年比利在北京觀摩奧運會。（新華社）

比利 足球 巴西

上一則

馬雲現身了 線上出席「臘八之約」

下一則

盤點2022影片記錄封城、鐵鍊女等 不符主旋律被封？

延伸閱讀

比利「愛冒險」擁3段婚姻7子女 地下情數不清

比利「愛冒險」擁3段婚姻7子女 地下情數不清
鍾楚紅23歲全盛時期 曾與球王比利拍廣告

鍾楚紅23歲全盛時期 曾與球王比利拍廣告
世足3冠「球王」比利82辭世 用球技讓世界看見巴西

世足3冠「球王」比利82辭世 用球技讓世界看見巴西
比利「讓足球變藝術」 眾球星發文追悼

比利「讓足球變藝術」 眾球星發文追悼

熱門新聞

圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全