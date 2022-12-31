控劉鑫案2審維原判 江歌母親帶判決書到墓前念給女兒聽

二審認定劉鑫在案發時鎖閉房門，江歌母親將判決書帶到女兒墓前。(取材自大象新聞)

中國籍女留學生 江歌2016年在日本 遇害，兇手陳世峰判刑20年，但事件卻在中國掀起另一個輿論風暴 。江歌母親江秋蓮對兇手前女友兼江歌好友劉鑫（後改名劉暖曦）未施救，以生命糾紛權提告，法院一審判劉賠償69.6萬元人民幣（約10萬美元）；劉不服上訴。案件30日二審宣判，維持一審裁決。二審案件受理費1萬760元，由上訴人劉暖曦負擔。

綜合媒體報導，2016年11月3日，山東女學生江歌在日本東京被劉鑫前男友陳世峰殺害。劉鑫是江歌在日本留學時的同鄉兼好友。自案發前兩個多月，劉鑫因陳世峰不同意分手，而遭到陳世峰的糾纏、恐嚇。劉鑫向江歌求助，江歌同意她與自己同住。

數日後，劉鑫、江歌在深夜返回同住公寓，二人前後進入二樓過道，事先埋伏在樓上的陳世峰攜刀衝至二樓，與走在後面的江歌遭遇並發生爭執，走在前面的劉鑫打開房門，先行入室並將門鎖閉。

陳世峰在公寓門外，手持水果刀捅刺江歌頸部十餘刀，隨後逃離現場。劉鑫在屋內兩次撥打報警電話。江歌因左頸總動脈損傷失血過多，經搶救無效死亡。

案發後，江秋蓮與劉鑫因江歌死亡原因等產生爭議，向法院對劉鑫提起訴訟。

2022年1月10日，山東省青島市城陽區人民法院對原告江秋蓮與被告劉鑫生命權糾紛案作出一審判決：被告於判決生效之日起10日內賠償原告江秋蓮各項經濟損失49.6萬元及精神損害撫慰金20萬元，並承擔全部案件受理費。此後，劉鑫提出上訴。

針對爭議的主要事實，包括案發當天劉是否勸阻江報警、案發當晚劉是否要求江陪同返回公寓、劉在案發時是否把公寓房門鎖閉、劉在案發時對江受到傷害是否知情，以及兇手陳世峰蓄謀的行凶對象是劉鑫。法院二審時，均認定一審認定的事實正確。

二審過程中，法院最終認為：「法安天下，德潤人心」、「一審法院對於劉鑫應當承擔侵權責任的認定，是依據法律規定作出的法律評判，也契合友愛互助的傳統，依法應予維持。」