愛吃甜食喝可樂 擁700萬粉絲「吃貨奶奶」103歲逝世

網紅「吃貨奶奶」喻澤琴因病驟逝。(翻攝自蔡昀恩抖音）

還記得成都的「吃貨奶奶」喻澤琴嗎？據報導，喻澤琴已於12月29日凌晨去世，享年103歲。這位於2018年因孫女蔡昀恩「誤發」一條僅半分鐘的抖音 短視頻而一夜之間暴紅的老奶奶，和很多年輕人一樣，愛吃美食 ，金句頻出，開朗的形象讓她累積700萬粉絲。這位「最老網紅」過世的消息讓諸多粉絲難以置信，紛紛留言表達自己的不捨之情。

「吃貨奶奶」和孫女。（取材自紅星新聞）

綜合媒體報導，2018年7月，喻澤琴的孫女蔡昀恩「誤發」一條僅半分鐘的抖音短視頻，讓她一夜之間成了「網紅」。在網上，這位百歲老人與很多年輕人一樣，愛吃美食，金句頻出，她開朗的形象受到很多網友的喜愛，其抖音帳號號累積了700萬粉絲和上億次點讚。

喻澤琴發布的300多條視頻中，時而低頭吸溜著麵，時而滿眼期待望著眼前酒杯，愛吃火鍋、甜食，還愛喝可樂、白酒，像個小孩一樣愛撒嬌，幾乎每條視頻中都能聽到其爽朗的笑聲，頗受年輕人的追捧，網友們也親切地稱喻澤琴為「吃貨奶奶」。

「吃貨奶奶」喻澤琴。（取材自封面新聞）

2022年的10月，喻澤琴迎來102歲生日。在生日當天，不少短視頻的「網紅」，如邵雨軒、奧黛麗厚本等人齊聚奶奶生日宴會，他們紛紛將自己裝扮成神話中的人物，來為喻澤琴祝壽，當時精采的畫面還讓網友感嘆連連，紛紛為這位102歲的網紅奶奶送上祝福。

出名後走在街上，喻澤琴不時會被人認出，每次被人認出來，喻澤琴都會很開心地跟粉絲互動、配合拍照。

而在喻澤琴最新更新的一條視頻中，她一邊吃麵，一邊還幽默地說自己是在「打毛線」。而在該條視頻的評論區，已經有網友聽到奶奶逝世的消息而來，寫下了「一路走好」的評論，來表達自己的不捨之情。喻澤琴的親屬也證實，她確實於當日凌晨離開人世，諸多粉絲紛紛表示不敢相信。