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閩男利用145帳戶炒股 賺1.4億罰5.7億 罰沒金額創紀錄

中國新聞組／北京30日電
福建一股民操縱145個帳戶大賺1.4億元，被證監會罰沒近6億元，刷新今年證監會對個人操縱市場行為的罰沒金額紀錄。圖為中國股市示意圖。（路透）
福建一股民操縱145個帳戶大賺1.4億元，被證監會罰沒近6億元，刷新今年證監會對個人操縱市場行為的罰沒金額紀錄。圖為中國股市示意圖。（路透）

證監會近日公布一項行政處罰決定書，對股民王寶元利用「林某雲」渤海證券帳戶等145個證券帳戶，操縱8支股票的違法行為，裁決沒收違法所得1.43億元（人民幣，下同），處以4.28億元罰款，總計被罰沒5.71億元。刷新今年證監會對個人操縱市場行為的罰沒金額紀錄。

澎湃新聞報導，2020年2月3日至11月6日期間，來自福建59歲的王寶元在實際控制使用145個證券帳戶，採取集中資金優勢、持股優勢連續買賣、在自己實際控制的帳戶之間進行交易等手段操縱8支股票，影響股票價格和交易量，並從中獲利。經證監會調查，2020年2月3日至11月6日期間，王寶元累計在9個月時間內，獲利1.43億元。

證監會認為，王寶元的相關行為違反了「證券法」所述「操縱證券市場」的行為，決定沒收王寶元違法所得1.4億元，並處以4.28億元罰款。

在聽證過程中，王寶元及其代理人提出諸多異議，認為涉案交易行為情節輕微，社會危害程度較小，並以積極配合調查為由，認為「沒一罰三」量罰幅度過重，與處罰慣例相左。

證監會認為，王寶元在涉案期間採取多種操縱手段反復多次實施操縱行為，實施違法行為時間跨度長，涉及的股票隻數多。其長期採用配資方式借用他人帳戶，實際控制使用的帳戶數量大，且帳戶組股票交易量大，因此，並未採納王寶元申辯意見。

其次，證監會強調，2019年修訂的「證券法」大幅提高了證券違法成本，對操縱證券市場有違法所得的，應當沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上十倍以下罰款。本案綜合考慮當事人違法行為的事實等多方面因素，對當事人處以違法所得三倍罰款，過罰相當，並無不妥。

此前，2021年的巨額罰單是，山東的70後股民潘日忠同樣通過控制71個帳戶操縱4支股票，獲利2.23億元後，最終被證監會罰沒4.46億元。

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