消失近百年 「西山怪獸」中華斑羚現蹤北京國家植物園

2022年11月20日，在國家植物園（北園）芍藥園區域，調查人員設置的紅外相機拍攝到了一頭中華斑羚的照片。（取材自新京報）

北京 國家植物園 （北園）芍藥園區域，近日發現了一頭被認為是「西山怪獸」的國家二級重點保護野生動物中華斑羚，此次拍到中華斑羚的影像距離上回已經過去了近百年。

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新京報報導，國家植物園（北園） 正高級工程師周達康表示，過去，北京林木被大量砍伐，動物棲息地不斷喪失，生存空間日益縮減，再加上過度捕獵等原因，中華斑羚種群數量急劇下降，一度「消失」在北京西北部的崇山峻嶺中。

近年隨北京生態保護力度不斷加大，環境逐漸恢復，北京西部和北部山區的斑羚紀錄逐漸多了起來。但這幾年，斑羚最近紀錄的點位仍在六環以外。

周達康說，今年小雪節氣前，由國家植物園（北園）與北京大學生命科學學院聯合設置的紅外相機再次記錄了沒有鐵鍊、成年健碩的中華斑羚。百年間，北京生態環境巨變，消失的生靈又回到了它們曾經的「家」。

報導說，今年4月18日，國家植物園在北京正式揭牌，目前已完成植物種類本底調查，共收集、保存植物17435種（含種下單元），其中包括中國特有種786種，「國家重點保護野生植物名錄（2021）」中的植物354種，「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）附錄中的植物1412種，已成為保護珍稀瀕危動植物的「諾亞方舟」。

其實在國家植物園，不止有這次拍攝到的中華斑羚，粗略統計，至少有40種昆蟲的模式產地是國家植物園，最具代表性的有植物園梨象。這個很小的象甲（俗稱像鼻蟲）體型就像鴨梨一樣。類似的還有北京丁香癭蚊。

周達康表示，國家植物園野生動植物的種類和數量都在持續增多，這也是北京生態環境持續改善的縮影。我們有理由相信，「回家」的中華斑羚只是「冰山一角」，未來的北京生態將會持續改變。

1926年，「圖畫時報」上刊登的中華斑羚幼體照片，名曰「西山之怪獸」。（取材自新京報）