涉猥褻案無罪 朱軍4年後 重獲央視信任 去上班了

朱軍在微博發文。（取材自微博）

著名主持人朱軍似乎重獲央視信任，他於29日宣布回到央視上班，並高調在社交媒體發文：「新年到（倒）計時，去台裡上班的路上，北京 又開始堵車啦」，文中所附照片的背景正是央視大樓。

來源：youtube

朱軍曾被央視實習女生發文控訴於化妝室對她「隔著衣服試圖猥褻」，司法後來還給朱軍清白，時隔四年，朱軍走出了負面風波，重獲央視信任。

綜合媒體報導，2018年，一名在電視台實習的女生「弦子」發文控訴，稱在工作期間於化妝室遭到朱軍「隔著衣服試圖猥褻」，幸虧當時閻維文進入化妝室，才得以脫身。

此消息流出後引起轟動，彼時朱軍可是家喻戶曉的央視一哥。朱軍第一時間發律師聲明否認，並稱已向法院提起訴訟。但在此次事件後，再也沒有出現在央視的節目中。

報導說，2021年9月該案一審開庭，認為女方提交的證據不足以證明性騷擾 ，駁回原告的訴訟請求；法院今年8月宣布二審結果，維持一審判決認定女方提交的證據不足，駁回原告的訴訟請求。至此，這場歷時四年的風波，以女方敗訴收場。

時隔四年，朱軍重新取得央視的信任，正式回歸到台裡工作，不過朱軍沒有透露他是否會登上春晚，亦或者擔任幕後工作。

報導指出，2020年12月，朱軍曾在微博中首次對此事進行回應。他在轉發了一篇相關的報導後稱，「這兩年多我承受了巨大恥辱，一直未發聲因我堅信清者自清，相信法律。我負責任的對所有觀眾說，我從未觸碰過那位女士一分一毫。我希望，毫無證據的就給人處以私刑，到我為止，不會成為社會慣例。」

對於朱軍的回歸，網友紛紛表示祝福，給朱軍打氣，還喊話朱軍把口罩 戴好。