疫情封控困三亞…相親對象變室友 4個月後領證結婚啦

飯後，聶女士和李先生趴在陽台上聊天。（取材自紫牛新聞）

中國一對情侶檔趕在2022年過完前領證結婚，新娘子闡述這段姻緣，說疫情 封控讓她和相親對象困在三亞民宿 ，共同生活了兩個多星期，朝夕相處決定在一起，四個月後並廝守終身。

紫牛新聞報導，聶姓女子說：「我倆陰差陽錯地一起生活了一段時間，互相覺得三觀一致，就確定了戀愛關係。當時意外被封控的場景還歷歷在目，沒想到現在已經領證啦！希望下個月能順利辦婚禮，同時我倆還有一個小小的心願，就是能盡快有一個屬於我們的可愛的孩子。」

今年6月，家裡的親戚給聶女介紹了相親對象李姓男子，兩人互加微信 後聊了一段時間，發現彼此是同一屆的高中校友，好感倍增。因此，在深圳工作的李男決定七夕前往三亞與聶女見面。

聶女和李男在三亞玩了兩天，原本李男應該搭乘8月6日的航班回深圳，沒想到那幾天三亞的陽性病例忽然增多，三亞開始實行全市臨時性靜態管理，飛往外地的航班紛紛被取消。李男的航班被意外取消後，他就和聶女一起被封控在了三亞的這家民宿裡成了「室友」。

報導指出，聶女說，住在同一屋簷下的這段時間，他們彼此加深了解，「我習慣早起，就每天早早起來做早餐。」李男則主動攬下了做午飯的活兒。白天，李男在一個房間居家辦公，聶女就在外面自己拍拍視頻，和朋友家人聊聊天，刷刷短視頻。

晚上兩人一起到小區買菜，回來後聶女負責切菜，李男掌勺，然後其樂融融地一起共進晚餐，「飯後我們會一起坐在沙發上看電視或者趴在陽台上聊聊天。傍晚時分，看著夕陽，吹著海風，我們聊了很多小時候的回憶，彼此對對方有了更深的了解。」

經過幾天的相處，聶女發現李男是一個踏實穩重、體貼入微的人，「他會關心我睡前喝沒喝牛奶；會時不時問我渴不渴，要不要喝水；會不停地給我倒熱水；空調吹得冷了，他會主動拿毯子來給我蓋腿......」

聶女說，兩人生活在一起的這段時間彷彿有種提前體驗了婚後居家過日子的感覺。「如果以後的生活是這樣的話，我也覺得挺滿足的。」聶女說，經過這段時間的相處，兩個人的心靠得更近了。

8月下旬，臨時封控解除後，李男返回了深圳。聶女說：「那時候我們已經商量好了，下一次見面就一塊回老家見家長，如果發展順利的話想在過年前後登記結婚，然後和他一起去深圳生活。」