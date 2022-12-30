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郭富城「被代言」控廣告公司侵犯肖像權 獲賠百萬

中國新聞組／廣州30日電
香港天王郭富城先前捲入一宗肖像權糾紛案，最終勝訴獲賠100萬人民幣。（取材自南方都市報）
香港天王郭富城先前捲入一宗肖像權糾紛案，最終勝訴獲賠100萬人民幣。（取材自南方都市報）

藝人被侵犯肖像權的情況時常發生，香港天王郭富城先前也捲入一宗肖像權糾紛案，最終勝訴獲賠100萬人民幣（約14.3萬美元）。廣東省高級人民法院發布第五批粵港澳大灣區跨境糾紛典型案例，其中一案例為「香港居民郭富城訴廣州合美公司肖像權糾紛案」。

南方都市報報導，此案為廣州合美實業有限公司（簡稱廣州合美公司）未經郭富城的許可，使用郭富城的肖像進行網路及線下的廣告營銷，法院認定為侵犯郭富城的肖像權，判決廣州合美公司賠償經濟損失100萬人民幣，並在報紙及微信公眾號上賠禮道歉。

據報導，自2019年起，廣州合美公司在多家微信公眾號上刊登載有原告郭富城的照片作為插圖的文章進行宣傳，且在宣傳文章內容中表述了暗含郭富城代言其品牌產品的語句。這些文章中均出現使用原告郭富城的照片作為文章插圖進行宣傳，部分圖片除有郭富城肖像外，還印有郭富城的簽名。

原告郭富城認為，被告的使用行為目的在於利用原告的明星影響力和商業價值，吸引公眾關注，達到廣告宣傳的效果，增加交易機會，具有明顯的商業性盈利目的。同時被告在多篇涉訴微信公眾號文章中突出標註「天王郭富城助陣」、「天王助力合美」、「簽約天王巨星郭富城」等字眼，容易使相關公眾誤認為郭富城與被告之間有品牌代言關係，增加了郭富城承擔可能存在的商業宣傳的風險和社會道德責任，損害了郭富城的信譽信用。

原告郭富城向廣東自由貿易區南沙片區人民法院提起民事訴訟，要求賠償經濟損失500萬、精神損害撫慰金10萬以及在報紙和微信公眾號上發布致歉聲明。

在庭審中，被告廣州合美公司辯稱，侵害原告肖像權行為是第三人的行為，不是被告的直接行為。原告主張肖像權的侵權行為，該公司認為所列舉的侵權行為持續時間短、範圍小、影響小，沒有對原告造成其他嚴重的影響。

報導指出，法院認為，本案中，被告在其官方微信公眾號向用戶推送各類信息，並將印有原告肖像的圖片供加盟商下載使用，未經原告許可，在其官方微信公眾號、線下招商會、線下門店門頭中使用多幅原告肖像圖片吸引相關公眾關注，屬於公司經營行為。上述被告的行為誤導公眾，具有商業使用性質，侵害了原告的肖像權，被告應當承擔停止侵害、賠禮道歉、賠償損失的侵權責任。

法院判決被告需支付原告經濟賠償金100萬，並在報紙及微信公眾號上賠禮道歉。一審判決之後，雙方當事人均未提起上訴。

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