中國兔年郵票太詭異 「紅眼藍兔」網嘲：有妖氣

中國兔年郵票「睿智卯兔」為藍色紅眼。（取材自微博）

兔年春節即將到來，中國郵政 將在2023年1月5日發行「癸卯年」特種郵票，郵票圖稿邀請著名藝術家，有「猴票之父」之稱的黃永玉繪製。但其中一隻藍身紅眼的「睿智卯兔」引發網民熱議，有人覺得很有創意，有人稱看上去像惡魔，被嚇到「童年的陰影重現」。

據中國郵政報，兩枚郵票中第一枚郵票名為「癸卯寄福」，以藍色描繪了一只右手執筆、左手持信的「睿智卯兔」，仿佛在向人們傳遞著新春的美好祝福；第二枚郵票名為「同圓共生」，描繪了3隻兔子首尾相接、奔騰不息的場景，展現了生命的靈動、生機與溫情。

綜合陸媒報導，網友們對於「紅眼藍兔」的形象卻褒貶不一，有網友留言「中國郵政這是認真的嗎？怎麼看都透露著強烈的妖氣啊！」，「主流兔子都是讓人覺得溫柔，善良。這藍兔顯得邪惡狡詐」，還有人稱，「這隻藍色兔子看上去像惡魔，大不吉」，更有網友大酸「一看就是染疫了」。

雖然兔年郵票受到許多網友吐槽，但有專家力挺認為藝術創作不能陷於框架，需要百花齊放。

劉愛力（右）與田舒斌（左）共同為《癸卯年》特種郵票圖稿揭幕。（取材自中國郵政報） 中國兔年郵票「同圓共生」。（取材自微博）

紅星新聞報導，業內插畫師認為，黃永玉的作品表面上看著不夠唯美，但是裡面反映的是一種積極和坦誠的人生態度，用幽默的力量去面對生活中的種種困難和問題。

此外，美國柏克萊 大學客座教授任光榮接受陸媒訪問，強調郵票設計是藝術的另一種表現形式，藝術家表達的手段可以是各種各樣的。藝術創作需要百花齊放、推陳出新。

中國新媒體動物畫家袁偉恒也表示，設計者把兔子畫成藍色可能是符合「藍圖」諧音，由於這隻兔子的形象因為和傳統兔子形象有很大差別，在他看來甚至有眼前一亮的感覺。

1924年出生的黃永玉系中國畫院院士，中央美術學院教授，曾任版畫系主任，中國美術家協會會員。少年時期就以出色的木刻作品蜚聲畫壇，被譽為「中國三神童之一」。