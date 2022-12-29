谷愛凌「擠下梅西」奪年度運動員 中國網友：大笑話

中國官媒選出今年度最佳運動員，谷愛凌力壓梅西。（中通社、歐新社）

中美混血的「滑雪女神」谷愛凌 （Eileen Gu），今年在北京冬奧 代表中國奪下兩金一銀後，躍為中國最受歡迎的運動偶像。中國官媒新華社近日選出2022年10大國際最佳運動員排行，谷愛凌力壓剛率阿根廷勇奪世界盃冠軍的球王梅西 （Lionel Messi）拿下第一，引發微博網友熱議。

新華社評價選出年度10大運動員排行中，谷愛凌在今年北京冬奧拿下2金1銀的表現位居第1，梅西第2，第3名是荷蘭滑冰女將伊蕾妮斯豪滕（Irene Schouten） ，此外今年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）、網球「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、網球世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、F1賽車韋斯特潘（Max Verstappen）、撐竿跳天才杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）等人也上榜。

不過谷愛凌的知名度、生平故事跟影響力遠遠不敵剛奪下大力神盃的梅西，榜單出爐也讓部分網友質疑，「冬奧這冷門項目憑什麼碰瓷足球」、「排名就是個大笑話」、「你問問谷愛凌她敢把自己排梅西前面嗎？」、「谷愛凌拿兩金，梅西一金」。