揭貪被關1325天 海南包工頭判無罪 貪官遭判18年

包工頭易真武（手拿判決書）獲判無罪。（取材自海報新聞）

2018年4月偷拍海南省高等法院副院長張家慧打大額麻將的包工頭，被海南檢警依敲詐勒索嫌疑關押1325天後獲判無罪，這名工頭考慮提出國家賠償。

澎湃新聞報導，包工頭易真武多年前承攬海南高院 副院長張家慧丈夫劉遠生的工程，但劉遠生託詞不給付200萬元（人民幣，下同，約28.7萬美元）工程款，易真武於2018年4月，將張家慧在茶樓打麻將的視頻、涉及劉遠生怎樣操縱股市，如何利用農業專案騙取政府補貼的音頻和一封信郵寄給張家慧，以在網路上發布該音頻、視頻威脅，索要工程款。劉遠生最終同意給付200萬元，於當年5月30日轉帳給易真武50萬元。當天劉遠生到萬州區公安 局刑警支隊報案，稱遭到易真武敲詐勒索。2018年6月14日，易真武再次前往討要錢款時被警方抓獲，翌日即被刑事拘留，2018年8月23日移送審查起訴，直到2022年除夕前兩天的1月29日，被羈押1325天的易真武才獲取保候審，並在12月28日宣判。

重慶市萬州區法院判決書稱，易真武的錄音錄影行不妥，但只是一種手段，並未敲詐勒索，目的只是要回合同內該給的錢，因此判決無罪。

易真武的網路檢舉行為卻踢爆海南大貪官張家慧，張家慧劉遠生夫婦被舉報擁有百億資產。在海南省委政法委牽頭介入後，張家慧和劉遠生相繼被查。其後，張家慧因犯受賄罪、行政枉法裁判罪、詐騙 罪獲刑18年，並處罰金400萬元。