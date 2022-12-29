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「東八區」登韓視 網：劇情低俗丟臉丟到「西八區」

中國新聞組／北京29日電
「東八區的先生們」扯內衣帶的橋段挨轟太低俗。（取材自微博）
「東八區的先生們」扯內衣帶的橋段挨轟太低俗。（取材自微博）

藝人張翰主演並自編自製的電視劇「東八區的先生們」因胸襲女主、低俗離譜劇情，豆瓣評分僅2.1刷新國產劇最低水平，9月底播出結束後下架。日昨有消息稱，該劇將於明年1月2日在南韓播出，被網民嘲諷「丟臉丟到西八區（因南韓粗口發音為「西八」，網民以此調侃）。」

來源：YouTube

香港01報導，「東八區的先生們」由張翰、王曉晨、杜淳、經超、黃宥明等人領銜主演，此前在湖南衛視平台「芒果TV」播出。目前韓版預告已經公布，將於2023年1月2日在韓網線上播出，消息傳出後，還一度衝上微博熱搜。

「東八區的先生們」中的部分台詞令觀眾不滿。（取材自豆瓣電影）
「東八區的先生們」中的部分台詞令觀眾不滿。（取材自豆瓣電影）

此劇因劇情內有「扯女演員內衣帶」、「胸襲女演員」，以及「瘦的好看，胖的好使」等物化女性的台詞，引發網民抵制。9月該作品被下架後，央視曾犀利點評主創人張翰「表演油膩，劇情懸浮」，更稱內容是「扭曲低俗的價值觀，靠差評博眼球是竭澤而漁的畸形心態。」

在南韓播出的消息一出，即引發網民討論成為微博熱榜第一，「真丟臉丟到西八區」、「趕緊播，不能只讓咱們辣眼睛」、「為什麼要在國外荼毒國人形象？國家不管管嗎，太荒唐了」。

南韓 微博 香港

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