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河南推釋讀甲骨文 認出1字獎勵10萬人民幣

記者陳言喬／綜合報導
河南安陽「中國文字博物館」稱凡能釋讀出甲骨文者，單字獎10萬人民幣。（取材自央視新聞）
河南安陽「中國文字博物館」稱凡能釋讀出甲骨文者，單字獎10萬人民幣。（取材自央視新聞）

為推動釋讀甲骨文河南省安陽市近期將發布500個未釋讀的甲骨文字形，凡能破譯甲骨文者，單字獎勵10萬元人民幣（約1.43萬美元）。

影音來源：YouTube

央視新聞報導，殷墟發源地的安陽市27日舉行甲骨文研究與傳承工作新聞發佈會，為鼓勵大家積極參與甲骨文研究，在全社會掀起釋讀甲骨文的熱潮，中國文字博物館在前期組織釋讀的基礎上，將分期分批推出未釋讀的甲骨單字。

近期第一批共500個未釋讀的甲骨文字形，將在專家論證後在中國文字博物館官方平台發佈。

中國文字博物館副館長魏文萃表示，目前甲骨文單字有4500多個，已經釋讀的有1600餘個，大部分甲骨文仍然等待去釋讀。

觀察者網報導，中國文字博物館官網2019年曾發布有關甲骨文釋讀優秀成果的獎勵公告。其中提到獎勵標準如下：

1、對破譯未釋讀甲骨文並經專家委員會鑒定通過的研究成果，單字獎勵10萬元；對存爭議甲骨文作出新的釋讀並經專家委員會鑒定通過的研究成果，單字獎勵5萬元。

2、對破譯未釋讀甲骨文並經專家委員會鑒定通過的研究成果，經全國哲學社會科學工作辦公室審核後，可認定為承擔一項國家社科基金年度專案。

中國文字博物館曾於2016年10月至2019年10月先後開展了兩次甲骨文釋讀優秀成果徵集評選工作。截至2017年9月30日第一批收到論證報告65篇。另截至2019年10月31日，第二批收到論證報告84篇。

甲骨文是距今3200年前商朝晚期王室用於占卜記事而在龜甲或獸骨上契刻的文字，是中國及東亞已知最早的成體系的成熟文字。

甲骨文 博物館 河南

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