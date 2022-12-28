遼寧9歲女童被砍縫200針 嫌未滿14歲無刑責

9歲女童被砍縫200針，背後傷疤觸目驚心。（取材自紅星新聞）

遼寧丹東的賈女士媒體投訴，9歲女兒今年7月被鄰居家一名未滿14歲的男孩砍傷，身上有多達20多處傷口、縫了近200針，雖已出院但仍無法正常上學；肇事男孩因未滿14歲，不構成刑事犯罪，刑事立案被撤銷，也未得到男孩及家屬的道歉、賠償。

紅星新聞報導，賈女士表示，案發當天因趕著去上班，便將9歲的女兒送到了爺爺奶奶家。她離開後不久，鄰居家的男孩前來敲門，並持續敲擊了15分鐘左右，因女兒認識這名男孩，且對長時間的敲門聲感到厭煩，遂打開了門。男孩進門後，向女兒索要手中正在玩的手機 ，被拒絕後隨即進入廚房，拿了一把刀砍向女兒。

報導指出，賈女士稱，男孩身高在1.7米左右，而體型瘦弱、身高不到1.4米的女兒根本無法還手，被砍倒在地；女兒呼救無果，裝作昏迷，才讓男孩停止傷害。男孩離開後，女兒撥通家長的電話求救，孩子爺爺接到電話後急忙趕回家，在鄰居的幫助下送醫搶救

賈女士說，數月來她帶女兒到多個醫院治療，但效果都不樂觀，女兒無法恢復正常上學，同時出現了焦慮、不安等心理創傷。報導稱，行凶男孩還是賈女士大兒子的小學同學，平時在班裡比較靦腆內向，看起來並無暴力傾向，行為比較正常，但成績較差。