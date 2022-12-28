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城市也有留守兒童 不缺物質缺愛 「媽媽明天陪你」獲共鳴

中國新聞組／北京29日電
一則公益短片中，小朋友的父母因加班無法回家陪她過生日。（視頻截圖）
一則公益短片中，小朋友的父母因加班無法回家陪她過生日。（視頻截圖）

東北師範大學中國農村教育發展研究院日前發布「農村教育發展報告」指出，2021年農村留守兒童1199.20萬人，較2012年減少1071.87萬人，減幅達47.20％。隨著經濟快速發展，更多的孩子隨父母進城，「農村留守兒童」問題日益獲得解決的同時，「城市留守兒童」問題近幾年卻浮上檯面。

三聯生活周刊報導，一項針對北上廣深等全國32個城市隔代撫育的調查顯示，曾經拚盡全力讓孩子們到城市享受更好的生活條件和學習條件的父母們，不知不覺中「創造」了占比高達70%的城市留守兒童。

「城市留守兒童」指的是父母長年在外或工作繁忙，以致在保母、爺爺奶奶等隔代教養，甚至自立自強下成長，成為與父母缺乏溝通和交流的城市兒童。

「城市留守兒童」與農村的留守兒童不同，父母就在身邊，但他們卻要和工作、加班、社交、情緒……來「爭奪」父母的注意力。

與農村的留守兒童不同，有的城市家庭其實很富裕，但孩童都缺乏心靈上的關愛。（中新社...
與農村的留守兒童不同，有的城市家庭其實很富裕，但孩童都缺乏心靈上的關愛。（中新社）

近期，有一部題為「月球上的明天」的公益廣告廣受討論，短短數分鐘的影片講述一名「城市留守兒童」朵朵，她總是被加班的媽媽用「明天」爽約多次，她因此決定偷偷前往月球，因為聽說那裡「只有一個明天」，媽媽就可以陪自己一次。

「月球上的明天」引發了很多人的共鳴。有網友留言「兒子，媽媽很抱歉，沒有好好陪你」，也有人說「今天的事情今天做，不要讓等待變成無休止的遺憾」。更有網友寫下「某些人無知地以為靠加班能補回來，其實是後悔藥難買」。

報導指出，一項針對4000名兒童的調查顯示，和非留守兒童相比，有3007名城市留守兒童的心理健康問題較突出：部分青少年存在不良性格特徵，其中33.3%的孩子表現為內向、膽怯，不善與人交往；18.9%的孩子表現出任性、自我中心、自私等特點；4.6%的孩子有孤獨、封閉、畏懼的性格特點。

該公益廣告是北京青愛教育基金會傳播委員會副主任、紅岸廣告創始人馬千里與他的團隊從幾十個創意中討論出來的，「父母與孩子之間不被兌現的承諾有一個共性，就是明天」。

馬千里留意到農村留守兒童的數量已隨著社會的發展不斷減少，但城市留守兒童數量卻不斷增長。團隊調研許多案例，發現城市裡很多父母為了給孩子提供更好的生活條件拚命賺錢，卻又導致孩子沒人陪伴。

馬千里說，就像「月球上的明天」裡，孩子其實並不缺少物質條件，更需要的是精神陪伴，建議家長能少加班，抽出時間陪伴孩子。

農村留守兒童近10年減幅達47.2%，但「城市留守兒童」卻有顯著增加之勢。（中新...
農村留守兒童近10年減幅達47.2%，但「城市留守兒童」卻有顯著增加之勢。（中新社）

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