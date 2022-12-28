旅日熊貓「旦旦」心臟病推遲1年返中 香香明年2月回鄉

大熊貓旦旦今年27歲，相當於人類的80多歲。(取材自神戶市立王子動物園推特)

旅美大熊貓丫丫和樂樂日前傳出受虐疑雲，美國田納西州孟菲斯動物園 宣布將把牠們歸還中國。此外，將於新年度歸還中國的熊貓還有日本東京上野動物園的香香；而神戶市立王子動物園日前表示，為了繼續治療心臟病 ，旦旦將推遲一年至2023年末回到中國。

澎湃新聞報導報導，中國雌性熊貓「旦旦」於2000年7月被租借至日本神戶市立王子動物園，租借協議原本於2020年7月到期；但因旦旦2021年出現心臟病症狀，且受新冠疫情 影響無法安排直達的航班，租借協議兩度延期。

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園方27日表示，旦旦將延期至2023年末歸還中國。旦旦今年27歲，相當於人類的80多歲，為了讓旦旦更好地接受治療，從今年3月起已停止公眾參觀。

圖為大熊貓「香香」。（新華社）

另據南方都市報報導，東京都知事小池百合子日前宣布，將於2023年2月21日將目前生活在東京上野動物園的雌性大熊貓「香香」歸還中國。香香於2017年6月在上野動物園出生，父母分別為中國旅日大熊貓「比力」與「仙女」。香香原定於2020年12月底歸還中國，但受新冠疫情影響，回國日期至今已被推遲4次。