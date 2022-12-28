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劉強東整治京東 罵部分高管「騙子」靠PPT洗腦

記者陳言喬／綜合報導
劉強東近日在京東內部管理培訓會上，痛罵部分高管是「騙子」。（取材自微博）
劉強東近日在京東內部管理培訓會上，痛罵部分高管是「騙子」。（取材自微博）

京東創辦人劉強東近日在京東內部管理培訓會上痛罵部分高管是「騙子」，稱「拿PPT和假大空辭彙忽悠自己的人就是騙子」，表示部分高管醉心於PPT和奇妙辭彙，或吹得天花亂墜但是執行一塌糊塗。

綜合中華網、虎嗅網報導，通過11月的高管培訓會和12月的線下經營理念學習會，可以發現劉強東對兩個問題表達了不滿：其一是整體的組織效率；其二是集團的戰略失焦。

一名與會人士稱，劉強東認為，京東應該聚焦成本、效率、體驗這些關鍵要素；並且重拾低價策略、回歸用戶。劉強東給高管和京東員工們再次描述自己曾經的勝仗並剖析獲勝原因：打贏當當，關鍵因素是價格；打贏蘇寧，關鍵因素還是價格。

「有人寫了精美的PPT在會議上彙報，但業務的真實情況遠非PPT呈現的那樣」，一名內部人士透露，本次被拿下的高管之一在京東內部以「善做PPT聞名」。

「PPT大神」是一個縮影：自2018年後，劉強東通過會議制度、架構調整、資訊管道梳理來瞭解京東的運營細節，但這個制度存在漏洞—「劉強東本人的精力是有限的」。少部分高管開始醉心於PPT和奇妙的辭彙，劉強東說：「後來你發現他們是騙子！」

一名京東高層人士稱，有人拿美好的辭彙和PPT給劉強東洗腦，但是最終執行出來和目標差距太大了。洗腦不是一次，而是多次，或者說持續洗腦。這名人士表示，在過去三年劉強東對兄弟們給予前所未有的耐心和信任，放權的氛圍自京東1998年創立以來是沒有的。

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