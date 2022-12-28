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李子柒將回歸？和解老東家微念 持股增至99%

中國新聞組／北京29日電
李子柒曾被稱為「中國第一網紅」，但2021年和老東家微念鬧翻，消失一年多。（取材自微博）
李子柒曾被稱為「中國第一網紅」，但2021年和老東家微念鬧翻，消失一年多。（取材自微博）

沉寂一年半之久，「中國當代第一網紅」李子柒與母公司杭州微念的糾紛塵埃落定。微念27日發布公告稱，微念與李子柒在綿陽市中級人民法院的調解下，雙方達成和解。在李子柒停更500多天後，這起IP歸屬糾紛終於落幕，期待李子柒回歸的網友，「終於等到這一天」。

國家企業信用信息公示系統顯示，12月26日，李子柒(李佳佳)關聯公司四川子柒文化傳播有限公司發生工商變更，杭州微念董事長劉同明卸任四川子柒文化公司高管職位。

來源：YouTube

同時，股權由原本李子柒出資49萬元（下同，約7萬美元）、杭州微念出資51萬元，變更為李子柒出資99萬元、杭州微念出資1萬元。杭州微念持股比例由51%減至1%，李子柒持股比例由49%增至99%。目前，李子柒為該公司疑似實際控制人。

中新網報導，2021年8月30日，在停更一個多月後，李子柒在社交平台的一句「資本真的是好手段」，將其與背後MCN公司微念的帳號歸屬、利益分配、話語權矛盾由幕後推至台前。

微念創始人劉同明可謂是李子柒的伯樂，但劉同明向李子柒遞出的橄欖枝並沒有表面那麼美好，雙方於2017年合作成立的四川子柒文化傳播有限公司，法定代表人雖是李子柒，但大股東卻是持股51%的杭州微念。

李子柒的走紅無疑為微念帶來了巨大紅利。截至2021年7月，微念已完成了5輪融資。然而，由李子柒負責內容創作與發布、微念負責運營與探索商業模式的運作方式，也為日後李子柒與微念之間的矛盾埋下了導火索。

2021年10月、11月，子柒文化兩次起訴微念和劉同明，承辦法院均為綿陽市中級人民法院。微念不甘示弱，於2022年1月、3月兩度起訴子柒文化。2022年7月、8月，綿陽市中級人民法院兩次開庭審理了相關案件。近日，這一糾紛終於有了結果。

股權和人事的變更意味著微念的讓步。而這種妥協也顯示出微念在糾紛下的窘境：其最新一次融資止步於2021年7月，而在這一年中，微念始終未能孵化出下一個「李子柒」。

在微念發布和解聲明後，不少網友在李子柒的社交帳號留言，歡迎她回歸。消失的一年多裡，李子柒全網掉粉數量超過530萬，但在bilibili、YouTube粉絲數不降反升。

融資 YouTube

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