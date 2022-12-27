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年收10億 江西小城6.8億建進士園 挨轟「顧面子不顧裡子」

中國新聞組／北京27日電
袁守旺擅自決定投資6.8億元建設吉安中國進士文化園。(視頻截圖)
袁守旺擅自決定投資6.8億元建設吉安中國進士文化園。(視頻截圖)

江西紀委省監委聯合江西廣播電視台攝製的專題片「趕考路上」日前批露吉安市吉水縣委原書記袁守旺大搞形象工程，在年財政收入只有10億（人民幣，下同，約1.43億美元）的吉水縣投資6.8億元建設吉安中國進士文化園，還修建一座巨型雕塑，卻因為違反國家法律法規無法安裝，加大縣政財務損失。

來源：YouTube

袁守旺出生於1963年7月，江西泰和人，在吉水縣工作十餘年，曾任縣長，2016年3月接任縣委書記。2021年4月落馬，同年9月被雙開，今年5月因犯受賄罪被判處有期徒刑12年。

每日經濟新聞報導，專題片介紹，擔任縣委書記後，袁守旺以「老大」自居，重大事項由自己一人獨斷。

2017年，吉水縣年財政收入只有10億元左右，去除剛性支出後所剩無幾，袁守旺一意孤行，違反民主集中制原則，擅自決定投資6.8億元建設吉安中國進士文化園，並立下目標「十年不落後，百年不淘汰」。

吉安市吉水縣委原書記袁守旺搞形象工程。(視頻截圖)
吉安市吉水縣委原書記袁守旺搞形象工程。(視頻截圖)

專題片還提到，為了追求「在贛江上很遠就看得見、有氣勢」，袁守旺盲目決策，在進士文化園修建一座巨型雕塑，但是由於違反國家法律法規，這個雕塑無法安裝，給國家財產造成重大損失。

吉水縣副縣長黃錦榮表示，這個項目沒有產生預期效益，反而造成高昂的運營維護成本，給縣財政帶來沉重負擔。

今年4月，袁守旺違規收受禮品禮金，違規接受宴請，搞勞民傷財的政績工程形象工程問題被江西省紀委監委通報。

專題片指出，袁守旺只顧自己的「面子」，不顧老百姓的「裡子」，把有限的財政資金用於搞政績工程，吉水縣的金樟大道、黃金大道通車不滿兩年，沿線綠化剛完工，袁守旺又推動投資數千萬進行綠化提升。2020年，吉水縣確定的10件民生實事，有6件沒有如期完成。

「以前覺得反腐就是抓貪官，跟老百姓沒有多大關係。抓了袁守旺後，我們生活環境好了很多。」當地民眾在片中稱。

袁守旺擅自決定投資6.8億元建設吉安中國進士文化園。(視頻截圖)
袁守旺擅自決定投資6.8億元建設吉安中國進士文化園。(視頻截圖)

雕塑 投資 YouTube

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