我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴中國免隔離 紐約華人熱議返鄉 但航班仍少票價也高

中國「解境」 紐約酒店業者盼生意回籠

年薪201萬 華為「天才少年」稚暉君疑離職

中國新聞組／綜合報導
曾以「天才少年」身分加入華為的稚暉君被曝離職。（取材自百度百科）
曾以「天才少年」身分加入華為的稚暉君被曝離職。（取材自百度百科）

近日網上有消息傳出，曾以「天才少年」身分加入華為、年薪高達201萬元的稚暉君被爆離職，據傳他將創業；社交平台知乎已上線「如何看待稚暉君離開華為」的問題，其中援引華為心聲社區消息稱，目前華為內部已經搜不到稚暉君的工號。稚暉君為何離職成話題，有網友表示「只有薪水是留不住天才野心的」。

市界觀察報導，據知乎上一位自稱「菊廠知情人」的匿名用戶透露，稚暉君當初選擇加入華為，就是因為華為能夠容納他全部的技術棧。稚暉君所在部門的績效表現非常好，近幾次績效是全A，內網榮譽牆可以看到稚暉君入職華為後獲得了包括總裁獎、明日之星、金牌團隊等不少獎項，「肯定不是因為業務原因離職的」。

據上述知情人士表示，稚暉君此前一直在上海昇騰部門做研發，對於他的請辭，華為多次挽留，但由於最近幾年華為發展舉步維艱，各方面限制太多，計算產品線今年人事變化很大，這可能是導致稚暉君離職的原因之一。華為內部心聲社區也有帖子稱，稚暉君投身機器人創業項目，並已獲得天使投資

據報導，當年稚暉君入職華為時在科技行業內引起極大關注，他是科技圈的明星，2018年從電子科技大學畢業後加入OPPO；2020年11月加入「華為天才少年計畫」，負責華為昇騰計算產品線的全棧研發，年薪高達201萬元，是華為天才少年中的最高檔；稚暉君在B站上也擁有227萬粉絲，曾獲得2021年百大UP主稱號。

華為 投資 天使

上一則

章澤天發朋友圈 教搶購輝瑞Paxlovid新冠藥

延伸閱讀

華為、諾基亞 簽專利交叉授權合約

華為、諾基亞 簽專利交叉授權合約
華為助攻 「非洲屋脊」吉力馬札羅山能上網

華為助攻 「非洲屋脊」吉力馬札羅山能上網
華為、寧德、長安聯手打造 阿維塔11電動車將上市

華為、寧德、長安聯手打造 阿維塔11電動車將上市
三星98項專利 再度轉讓華為

三星98項專利 再度轉讓華為

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客