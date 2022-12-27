我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

全球首架C919 開啟100小時驗證飛行

中國新聞組／綜合報導
中國國產大飛機C919交付東航的全球首架機的首班驗證飛行開啟，從上海虹橋國際機場飛往北京首都國際機場。(新華社)
中國國產大飛機C919交付東航的全球首架機的首班驗證飛行開啟，從上海虹橋國際機場飛往北京首都國際機場。(新華社)

據央視新聞消息，全球首架C919飛機在交付中國東方航空後，從26日開啟100小時驗證飛行，對飛機的運行安全性、維修可靠性以及各項運行保障能力進行驗證和確認。首架C919有望最早於2023年春滿足民航局規章要求，投入商業載客運營。

26日，首班驗證飛行的航班號為MU7801，於13時25分順利從上海虹橋國際機場起飛，15時17分抵達北京首都國際機場。本次開啟的100小時驗證飛行將持續到2023年2月中旬，起降的機場涉及9省市、10座機場。

全球首架C919大型客機12月9日正式交付東航，標誌著中國國產大飛機已正式邁出民航商業運營的「第一步」，也意味著全球民航運輸市場將迎來中國研製的最新款單通道幹線飛機。首架C919有望最早於2023年春正式投入商業載客運營，並首先投入北上廣深等地的優質精品航線。

東航機務工程部副總經理史宏偉介紹，C919配備了中國首次自主研製的超臨界機翼，相比傳統翼型可以有效減少飛行阻力，「我們C919的設計更加先進，例如流線型的機頭設計配置了四塊大面積雙曲面造型的擋風玻璃，這不僅為駕駛員提供了更廣闊的視野，同時也有助於減少空氣阻力，讓飛機更加省油，和同類型飛機相比，油耗預計可以減少20%。」

同時，C919擁有國際先進的航電系統，全機採用電傳操縱，飛行員的操作可以實現高度集成化，經過系統培訓之後很快就可以勝任駕駛工作。

機場 東航 北京

上一則

1.8起正常通關內地 港人：等3年終於可回鄉過年

下一則

年收10億 江西小城6.8億建進士園 挨轟「顧面子不顧裡子」

延伸閱讀

狀況頻傳 聖誕節紐約機場不平安

狀況頻傳 聖誕節紐約機場不平安
LAX聖誕塞爆 2哩開40分鐘 有人乾脆拖行李徒步進航站

LAX聖誕塞爆 2哩開40分鐘 有人乾脆拖行李徒步進航站
最易取消航班機場 LAX排名73

最易取消航班機場 LAX排名73
聖誕暴風雪 華人旅行變苦行

聖誕暴風雪 華人旅行變苦行

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客