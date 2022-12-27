全球首架C919 開啟100小時驗證飛行

中國國產大飛機C919交付東航的全球首架機的首班驗證飛行開啟，從上海虹橋國際機場飛往北京首都國際機場。(新華社)

據央視新聞消息，全球首架C919飛機在交付中國東方航空後，從26日開啟100小時驗證飛行，對飛機的運行安全性、維修可靠性以及各項運行保障能力進行驗證和確認。首架C919有望最早於2023年春滿足民航局規章要求，投入商業載客運營。

26日，首班驗證飛行的航班號為MU7801，於13時25分順利從上海虹橋國際機場 起飛，15時17分抵達北京 首都國際機場。本次開啟的100小時驗證飛行將持續到2023年2月中旬，起降的機場涉及9省市、10座機場。

全球首架C919大型客機12月9日正式交付東航 ，標誌著中國國產大飛機已正式邁出民航商業運營的「第一步」，也意味著全球民航運輸市場將迎來中國研製的最新款單通道幹線飛機。首架C919有望最早於2023年春正式投入商業載客運營，並首先投入北上廣深等地的優質精品航線。

東航機務工程部副總經理史宏偉介紹，C919配備了中國首次自主研製的超臨界機翼，相比傳統翼型可以有效減少飛行阻力，「我們C919的設計更加先進，例如流線型的機頭設計配置了四塊大面積雙曲面造型的擋風玻璃，這不僅為駕駛員提供了更廣闊的視野，同時也有助於減少空氣阻力，讓飛機更加省油，和同類型飛機相比，油耗預計可以減少20%。」

同時，C919擁有國際先進的航電系統，全機採用電傳操縱，飛行員的操作可以實現高度集成化，經過系統培訓之後很快就可以勝任駕駛工作。