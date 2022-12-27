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谷愛淩史丹福大學成績全滿分 中國網友：太牛

中國新聞組／綜合報導
谷愛凌。（取材自微博）
谷愛凌。（取材自微博）

中美混血滑雪選手谷愛凌在2022年北京冬奧表現亮眼，近日她在微博回顧今年並分享最難忘的事，包括獲選新華社體育部最佳十個運動員、紐約時報21個最佳運動時刻、CNN年度時尚選擇等；她更曬出自己在史丹福大學的成績單，「第一學期獲得所有的課程全部滿分」。谷愛凌亮眼成績被圍觀，中國網友紛喊「好牛」。

每日經濟新聞報導，谷愛凌在社交媒體上曬出多張圖片，感謝朋友們一年來的支持、鼓勵和愛護，並回顧了2022年斬獲的多個「最佳時刻」；她也向粉絲們報喜，「在史丹福第一學期所有的課程滿分。」谷愛凌的發文引發眾多網友祝賀，大讚她實在太牛了，「課程全滿分，這是什麼滿級人類」，迅速衝上微博熱搜第一。

谷愛凌今年在北京冬奧大放異彩，獲得自由式滑雪女子大跳台與U型場地技巧兩枚金牌，以及坡面障礙技巧銀牌，成為首位在一屆冬奧上拿到三枚獎牌的自由式滑雪運動員。谷愛凌賽後的新聞發布會座無虛席，被外界稱為「天才少女」的谷愛凌謙虛地說：「我只有不到1%的天賦。」

谷愛凌在貼文中寫下：「讀史丹福大學和奪得奧運金牌是我目前兩大目標，現在我都實現了，特別享受這個過程」，「因為熱愛，所以專注」。

據報導，有一位網友在底下質疑谷愛淩的成績，引來本人在評論區回覆：「什麽樣子的團隊能又跟上我的工作行程又配合訓練節奏，在同時能拿到史丹福的滿分成績？請盡快推薦！我媽從來沒幫過我學習的任何忙，我都快累死了。還有……我的課程滿分100，95以上才是A。只有5%的學生會得到A，我的成績100%是自己努力得到的。自己不知道的事情請不要說了！謝謝。」

谷愛凌史丹福大學成績單曝光。（取材自微博）
谷愛凌史丹福大學成績單曝光。（取材自微博）

谷愛凌 北京冬奧 滑雪

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