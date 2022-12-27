濫用市場支配地位 知網遭罰8760萬元 網友：罰太少

國家市場監管總局責令知網停止違法行為，並處以8760萬元人民幣罰款。（取材自微博）

中國知名學術網站「知網」被指濫用市場支配地位行為，違反「反壟斷法」，昨日被中國市場監管總局責令停止違法行為，並處以其2021年中國境內銷售額17.52億元5%的罰款，計8760萬元（人民幣，下同，約1258萬美元），並要求該公司全面整頓改善。知網表示誠懇接受處罰，並承諾降價。

中國科學報報導，對於這一處罰，有網友表示終於塵埃落定。但更多網友表示「罰得太少了」，還有網友覺得知網對全體用戶的盤剝並非只有2021這一年，為什麼只處罰2021年中國境內銷售額的5%？

對此，被稱為「撬動知網第一人」的中南財經政法大學退休 教授趙德馨表示，市場監管總局對知網罰款多少「是一個可以討論的問題」，但這不是最關鍵的，關鍵在於後續的整改如何落實。

另據新華網報導，本案是在2022年5月立案調查。中國市場場監管總局調查指出，「知網」在中國境內中文學術文獻網路資料庫服務市場具有支配地位。2014年以來，「知網」濫用該支配地位實施壟斷行為。

一是通過連續大幅提高服務價格、拆分資料庫變相漲價等方式，實施以不公平的高價銷售其資料庫服務的行為。

二是通過簽訂獨家合作協定等方式，限定學術期刊出版單位、高校不得向任何第三方授權使用學術期刊、博碩士學位論文等學術文獻資料，並採取多種獎懲措施保障獨家合作實施。

調查顯示，「知網」實施不公平高價、限定交易行為排除、限制了中文學術文獻網路資料庫服務市場競爭，侵害用戶合法權益，影響相關市場創新發展和學術交流傳播，構成「反壟斷法」第22條第1款第1項、第4項禁止的「以不公平的高價銷售商品」和「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

調查報告指出，知網的市場占有率超過50%，具有較強市場力量。

一是從資料庫服務收入看，2021年在中國境內中文學術文獻網路資料庫服務經營者合計服務收入中，市占率高達69%，從文獻下載量看，2021年下載量高達17.4億次，超過76%的中文學術文獻全文下載來自知網。

對於市監總局開罰，知網26日回應表示，誠懇接受、堅決服從，知網結合社會各方意見和建議，制定五方面共15項整改措施，包括解除與期刊、高校的獨家合作協議，同時承諾將對數據庫服務價格進行降價。