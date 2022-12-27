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杭州女贈藥鄰居 延誤反被踹門 還被罵「怎麼不去死」

中國新聞組／廣州27日電
杭州女子贈藥給鄰居因延誤反被踹門辱罵，警方稱會進一步調查。（取材自南方都市報）
杭州女子贈藥給鄰居因延誤反被踹門辱罵，警方稱會進一步調查。（取材自南方都市報）

近日，杭州一女子贈送感冒藥給鄰居男子，因頭暈延誤了一會，反被該男子上門踹門辱罵，引發熱議。針對此事，杭州市公安局拱墅分局上塘派出所工作人員表示，已關注到目前網路上的相關討論，「肯定不像網上說的互相道歉諒解就完事了，警方還會進一步介入調查此事」。

南方都市報報導，據該女子表述，她是一名醫學生，近期會向缺藥的鄰居無償贈送一些藥品救急。事發當天20時6分左右，涉事男子聯繫她要上門取藥。當時，她已為陽性患者，頭暈不適，動作有所延緩。12分她發了地址，29分該男子來到她家門口敲門，後開始踹門。此時，該女子正在剪藥，33分把藥給了男子，並說他「踹門很沒有禮貌」。

據報導，在拿到藥的情況下，38分該男子突然又開始二次踹門，並開始辱罵該女子，「那你咋沒死啊，你咋現在站得好好的。你是什麼東西，敢教育別人」。監控視頻畫面顯示，該男子還動手推了女子。事發時，該女子已報警。

該女子後來發文回應，男子至今沒有向她道歉，在警方介入後，仍無視她的道歉要求。

這段視頻在網路上引發了公憤，視頻顯示，女孩剛開始解釋：「我剛剛下樓，在找藥，我頭很暈」，受贈藥者就劈頭蓋臉地發來了惡毒的詛咒：「你咋還沒有死，你怎麼不去死！你沒人要！」 截至目前，踹門者還沒有受到法律的懲罰。

據報導，事發之後，無數網友力挺女孩。但是，也有讓人寒心的挑釁跟評：「為什麼藥只送給男的？」、「是不是覺得對方不帥就不送了？」，他們將惡毒的目光投向了贈藥女孩。

贈藥女孩不得不發了長篇微博解釋，她無奈地表示，「暴露得越多，被挑剔的罵聲越多，我永遠無法讓所有人滿意」。

另據中國新聞周刊報導，在警方的批評教育下，馬姓踹門男子已認識到錯誤，並以道歉信的方式向吳姓贈藥女孩致歉。

杭州女子贈藥給鄰居因延誤反被踹門辱罵，警方稱會進一步調查。（取材自南方都市報）
杭州女子贈藥給鄰居因延誤反被踹門辱罵，警方稱會進一步調查。（取材自南方都市報）

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