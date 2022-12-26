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00後學霸 科普視頻教地理獲1000萬個讚

中國新聞組／北京26日電
中國地質大學（武漢）大二學生年躍，一年來陸續更新近百條科普短視頻，累計獲超過1000萬個讚，因講解清晰又有梗，被很多學弟學妹當做「課代表」。（取材自中國青年報）
中國地質大學（武漢）大二學生年躍，一年來陸續更新近百條科普短視頻，累計獲超過1000萬個讚，因講解清晰又有梗，被很多學弟學妹當做「課代表」。（取材自中國青年報）

中國地質大學（武漢）大二學生年躍，近日火上了熱搜，一年來他陸續更新近百條科普短視頻，講解清晰又有梗，累計獲讚超過1000萬個，被很多學弟學妹當做「課代表」。

中國地質大學（武漢）大二學生年躍，一年來陸續更新近百條科普短視頻，累計獲超過10...
中國地質大學（武漢）大二學生年躍，一年來陸續更新近百條科普短視頻，累計獲超過1000萬個讚，因講解清晰又有梗，被很多學弟學妹當做「課代表」。（取材自中國青年報）

中國青年報報導，2003年出生的年躍，畢業於北京海淀一所普通高中，地理成績一直名列前茅，2021年8月，結束高考的年躍，更新了一條抖音紀念高中生活，沒想到的是，視頻裡一閃而過的地理成績，讓這條視頻火了，超過2400人來問--「能出一點方法嗎？」

年躍於是透過視頻分享經驗，希望帶動更多學弟學妹了解地理的魅力，隨著發布的視頻越來越多，他的風格也愈發明顯，他講解的地理題有些乍看上去很「離譜」，但他自己卻「見怪不怪」。他說，最近幾年的地理題越來越生活化，初看上去，似乎與課本上的內容關聯不大，但只要認真分析，就會發現其中蘊含的地理知識。

短短幾分鐘的科普短視頻，年躍經常要準備兩三天才能完成，案頭工作占了很大精力之外，如何讓講解更有意思也是他關注的重點。如今，遇到稀奇少見的地理現象，粉絲們都會主動圈他，請他分析地理成因，其中一些知識點，後來還真出現在了各地考題裡。

年躍說，學好地理能夠讓你發現平時注意不到的「浪漫與詩意」，而最有成就感的事，就是更多人因為自己的視頻喜歡上地理。

對於走紅，他說，「我不敢自稱是地理知識博主，只是希望能夠為大家傳遞一些有用的東西，只要大家需要，我就會堅持做下去」。

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