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5連鞭馬保國復出教「點到為止」 稱照顧染疫孫平安無事

中國新聞組／北京26日電
閃電五連鞭大師重出江湖，馬保國「太極神拳」教「點到為止」。（視頻截圖）
閃電五連鞭大師重出江湖，馬保國「太極神拳」教「點到為止」。（視頻截圖）

因被業餘拳手痛揍而走紅的中國太極大師馬保國，近日重出江湖，一段分享自己照顧染疫孫子和指導網友何謂「點到為止」的影片，引發熱議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2020年5月，時年69歲的馬保國參加一場民間武術比賽，他的絕技「閃電五連鞭」在比賽中完全無法發揮，上場幾秒鐘就對手打得毫無招架之力，之後他的「年輕人不講武德」等說法更成為紅遍全網的金句。媒體想將他打造成一個超級網紅，此時官媒怒批這種不良現象，並強行解散了跟馬保國相關的粉絲群。馬保國一夜之間從互聯網上消失。

近日，闊別江湖兩年的馬保國再次出山，開通了個人認證帳號，一上來就火力全開，給觀眾朋友們展現了一套五連鞭：「無堅不摧，唯快不破，獻醜啦！」

馬保國說，他兩名孫子都染疫，自己照顧他們三、四天，孫子平安退燒，自己也平安無事。...
馬保國說，他兩名孫子都染疫，自己照顧他們三、四天，孫子平安退燒，自己也平安無事。（視頻截圖）

在最新曝光的影片中，馬保國還分享「親情要大於高於疫情」的實際體驗，他表示兩名孫子都染疫，自己照顧他們三、四天，孫子平安退燒，自己也平安無事，凸顯自己身體強壯。

「在社會上做人做事怎麼講武德、怎麼點到為止？」馬保國在另一段影片以實際武術做為示範，他以過去友誼賽情況指出，「我右手肘、左手風，引～」，到要命中對手下巴時收力，這就是點到為止，因為他認為友好比武是要弘揚中國傳統功夫。

馬保國強調，自己著手接手、化勁發手運用自如，要做到不點到為止也行，但就把對手打傷了，點到為止則能夠做到「制而不傷」，把對方推出去而不傷人。

有網友調侃道：馬老師接了病毒，化解了自身中毒狀態，並成功將病毒發給小孫子，一套接化發連五鞭……兩年過去了，馬保國依然沒有太大改變，還是用自己的方式娛樂大眾。

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