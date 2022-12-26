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核武打病毒？撫順奶奶拿安宮牛黃丸餵孫 1顆能賣240美元

中國新聞組╱綜合報導
奶奶拿安宮牛黃丸給孫子防新冠，有網友說這也太豪橫了。(視頻截圖)
奶奶拿安宮牛黃丸給孫子防新冠，有網友說這也太豪橫了。(視頻截圖)

每一個做奶奶的，都對自己的孫子特別疼愛，基本上有什麼好吃好喝的都會留給孫子；遼寧撫順一位奶奶為了讓孫子預防新冠，就把自己珍藏的安宮牛黃丸拿出來，這藥丸最貴的時候能賣到一顆1680元(人民幣，約240美元)，網友看了紛紛表示，「這也太豪橫了」。

網易新聞報導，近日一則「老奶奶拿出安宮牛黃丸給孫子防新冠」的視頻在網路上瘋傳，因為小小一粒安宮牛黃丸，起碼就要賣七、八百元人民幣，據傳它藥效神奇，在危急關頭能救人一命，對於高熱驚厥、中風等情況，安宮牛黃丸也相當管用；而影片中這位奶奶為了給孫子防新冠，就把自己保命的藥拿出來給孫子吃，孫子聽說這藥那麼貴，麻利的就將藥給吃下了，網友們看後都表示，這也太豪橫了。

還有網友調侃說：「這玩意兒嚥下肚，黑白無常都得罰站軍訓幾小時」，還有網友代入新冠病毒視角：「我一小小病毒，至於出動核武器嗎？」

據報導，其實現在新冠病毒幾經演變，早已不如最初那樣厲害，許多人感染後，像感冒一樣，嚴重的就是渾身疼痛，過一個星期就好了；拿出安宮牛黃丸來對付病毒，實在是大材小用，而且藥效再強，也得對症。

中風

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