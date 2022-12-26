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康輝坐鎮主播台 連6天播報 網友調侃：天選打工人？

中國新聞組╱綜合報導
康輝被調侃為「天選打工人」，連上六天班、領帶惹眼。(取材自快科技)
康輝被調侃為「天選打工人」，連上六天班、領帶惹眼。(取材自快科技)

最近有網友發現，央視的「新聞聯播」從12月17日到12月22日，連續六天都是由主播康輝播報新聞，他的搭檔鄭麗也連續上了五天班，不少網友紛紛調侃，康輝真的是天選打工人，「鼓出來的腮幫子裡藏的都是藥吧」。

快科技報導，「康輝是天選打工人吧」話題登上熱搜，閱讀數達4117萬。據了解，央視的「新聞聯播」一共有8名主播，分為4組，每天都會輪班，然而新冠疫情肆虐期間，網友發現康輝已經連續上班6天、鄭麗連續上班5天；直到23日，康輝、鄭麗才休息，主播換成了潘濤、寶曉峰，但24日還是他倆。

有趣的是，可能是為了區別，康輝還很細心地每天更換不同顏色的領帶，網友因此調侃，「留給康輝的西服不多了」。

對此，不少人猜測央視作為官媒，是否已經被新冠病毒攻陷，「應該是總台新聞班主持人就他倆沒陽了，所以連上六天播吧」、「有理由懷疑康主任都住在辦公室，保護最後一方淨土」、「有沒有一種可能，這倆就是陽康（新冠康復者）」、「萬一他們都陽了那央視可怎麼辦啊」。

另外，也有不少民眾拿康輝的經歷來形容自己的工作狀態，「我現在是一個人幹六個人的活兒，別管我啦」、「這不就是我嗎？工作加量不加價」、「是我沒錯了，天選打工人」。

康輝被調侃為「天選打工人」，連上六天班、領帶惹眼。(取材自快科技)
康輝被調侃為「天選打工人」，連上六天班、領帶惹眼。(取材自快科技)

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