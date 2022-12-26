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疫情大爆發 浙江某醫院慶急診破200萬人次被罵翻

記者陳言喬／綜合報導
浙江台州中心醫院「喜報」服務突破200萬人次，被網友批「沒人性」。(取材自推特)
浙江台州中心醫院「喜報」服務突破200萬人次，被網友批「沒人性」。(取材自推特)

中國新冠疫情大爆發，多地醫院門急診暴量，浙江台州一家醫院25日竟掛出本院急診人次破200萬的喜報，引發網友質疑，認為醫院近期看病人數爆增，民眾深受病痛折磨，何喜之有？有網友評論稱，這是「喪」事「喜」辦的風格，太沒人性了，「也不知道這是啥缺心眼的領導想出來作死的招。」

騰訊新聞報導，浙江台州市中心醫院，日前醫院大廳的宣傳大螢幕以及分診小螢幕都出現了該則「喜報」─「熱烈祝賀我院急診服務人次突破200萬」，面對網友的質疑，醫院工作人員稱已向領導反映，該事件正在處理。

工作人員表示，懸掛喜報發生在12月21日，當天已向醫院領導反映這個情況，目前已經撤下了相關內容。

對此有網友表示急診接待200萬人就說明台州有200萬人曾受到病痛的折磨，這有什麼可報之喜？也有網友表示，想想藥店「但願藥物蒙塵」的對聯，現在的醫院真的只知道做生意了。

台州市中心醫院是當地的著名的三甲醫院（類醫學中心），網傳的一份當地醫院綜合實力排行榜中，台州市中心醫院僅次於浙江台州醫院、台州市立醫院排名第三。

不過也有網友留言表示，他們只是說了大實話而已，寧做真小人不做偽君子。「人家慶祝的是集團內部，也沒說慶祝病人，看病的多了，人家集團生意好了賺錢了」。

浙江省官方25日公布浙江近日每天新增100萬新冠陽性病例，預估下周將來到每日染疫200萬例。

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