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短速滑劉少林、劉少昂入籍中無懸念 北京冬奧遇粉轉黑

中國新聞組／北京25日電
劉少林（左）、武大靖（中）、劉少昂（右）。 （取材自中新周刊／圖視覺中國）
劉少林（左）、武大靖（中）、劉少昂（右）。 （取材自中新周刊／圖視覺中國）

擁有中國血統的匈牙利短道速滑選手劉少林與劉少昂兄弟，11月10日傳出將轉籍至中國，並須支付一筆約合540萬人民幣的賠償金。不過，匈牙利滑冰協會20日再次發表聲明，同意劉氏兄弟更改國籍，並放棄之前提出的索賠，入籍一事料無懸念。兩兄弟原本在中國圈粉無數，可在北京冬奧會之後，不少人「粉轉黑」，認為二人對於中國短道速滑隊缺乏應有尊重。

中國新聞周刊報導，劉少林、劉少昂兩兄弟面對匈牙利媒體表示，之所以提出變更國籍是因為多種原因，「匈牙利滑冰協會至今沒有拿出關於下個奧運賽程的專業計畫，團隊管理問題也沒有解決，更沒有基於專業的長期訓練計畫和比賽日程。」更重要一點是，匈牙利滑冰協會沒有繼續聘用此前的教練員隊伍，讓兄弟感到未來的狀況不確定。

一位接近劉氏兄弟的消息人士表示，二人選擇回到中國的最重要的原因還是因為主教練張晶。二人跟隨張晶教練多年，無論是性格和訓練水平，雙方磨合得都非常好了，選擇跟隨教練回到中國，是二人最好的選擇。

經由張晶一手調教，兄弟二人成長為了世界級運動員。當同年齡段的匈牙利500米冠軍成績是52秒，但劉少林練了一年後，成績就達到47秒，劉少昂更厲害，甚至可以在500米比賽中套第二名一圈後奪冠。

2018年和2022年兩屆冬奧會中，劉少林和劉少昂在張晶的率領下，為匈牙利代表隊拿到了兩金兩銅的好成績。

但在北京冬奧會後，張晶和匈牙利滑冰協會的合同到期，轉任中國短道速滑國家集訓隊總教練。兩兄弟的父親劉石林表示，他們決定變更國籍，並不是因為市場和待遇，就是因為想跟著張晶，他們認定的教練。

劉少林、劉少昂在比賽。（取材自中新周刊／圖視覺中國）
劉少林、劉少昂在比賽。（取材自中新周刊／圖視覺中國）

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