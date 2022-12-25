看著對方射門輸球…廣東男足「踢假球」 16官員挨罰

比分落後的清遠隊不斷在後場傳球，沒有進攻，相關影片瘋傳。（視頻截圖）

今年8月舉行的廣東省第16屆運動會足球 項目男子乙A組決賽中，廣州隊擊敗清遠隊奪冠賽被質疑「打假球」。影片在網上瘋傳後，中國足協介入調查。廣東省紀委公布調查結果，認定「發生假球事件」，宣布問責16名幹部官員，包括廣東省體育局局長王禹平被免職，廣州副市長譚萍被記過處分等。

廣州隊擊敗清遠隊上台領獎。（取材自微博）

8月7日，廣州隊以5：3擊敗清遠隊，奪得省運會足球項目男子乙A組冠軍，但網民質疑，清遠隊在3：1領先的情況下，竟連輸四球，其中最後一球，清遠隊多人在防線上放棄防守，看著兩名廣州球員把球射進，最後廣州隊取勝。影片在網上瘋傳，中國足協啟動調查程序。

關於這場比賽的一些坊間討論。（取材自上觀新聞）

根據中央紀委國家監委網站，經廣東省委批准，省紀委監委成立調查組，查明事實真相，對事件中存在的履職不力、失職失責問題深入開展調查，堅持失責必問、問責必嚴，堅持依規依紀依法，堅持實事求是、科學精準，對16名黨員領導幹部嚴肅問責。調查結果直指賽事「發生假球事件」。

2022年8月，廣東省運會U15男足決賽因疑似踢假球登上熱搜。（取材自上觀新聞）

最終，廣東省體育局局長王禹平、副局長雷檢軍被給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理：廣州市副市譚萍長，被給予黨內警告、政務記過處分。