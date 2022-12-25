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只因被發現用手機 16歲男生罰跑一節課操場後4樓跳下

中國新聞組／北京25日電
16歲男學生遭學生會體罰後，從四樓跳下。（取材自九派新聞）
16歲男學生遭學生會體罰後，從四樓跳下。（取材自九派新聞）

山東一名16歲男學生因使用手機被學生會主席發現，接受體罰去操場上跑圈，跑了整整一節課，最後一氣之下從四樓跳下。經過救治，男學生脫離了生命危險，已從ICU轉入了普通病房。

九派新聞報導，周女士求助稱，自己的弟弟就讀於山東煤炭衛生學校，日前因使用手機被學生會主席體罰。她說，「我的弟弟是他們班裡的紀律委員，當時正拿手機給班主任匯報紀律情況，學生會主席突然走了過來，不僅沒收了弟弟的手機，還說要雙倍扣弟弟的學分，並要求弟弟去操場上跑圈。」

16歲男學生遭學生會體罰後，從四樓跳下。（取材自九派新聞）
16歲男學生遭學生會體罰後，從四樓跳下。（取材自九派新聞）

周女士稱，「我弟弟就讓他班主任給學生會主席打電話解釋一下，班主任電話是打通了，但是班主任管不了學生會主席。」

周女士說，「弟弟委屈的去操場上跑圈，跑了整整一節課，45分鐘，最後可能承受不了了，就從學校四樓跳了下來，胳膊腿兒都沒有知覺了，骨盆肋骨什麼的都摔斷了。」

16歲男學生遭學生會體罰後，從四樓跳下。（取材自九派新聞）
16歲男學生遭學生會體罰後，從四樓跳下。（取材自九派新聞）

幸運的是，周女士的目前弟弟脫離了生命危險，但周女士的家庭無力維繫昂貴的醫療費用。周女士稱，「學校現在就是說，不管我們了，一分錢也不會給我們了，後續醫療費還得20多萬。」對此，網友怒意難平表示，「學生會有什麼權利沒收手機和體罰學生？」、「學校就是這麼保護自己的學生？」

16歲男學生遭學生會體罰後，從四樓跳下。（取材自九派新聞）
16歲男學生遭學生會體罰後，從四樓跳下。（取材自九派新聞）

手機 醫療費

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