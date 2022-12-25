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平安夜 上海外灘數十年罕見冷冷清清

中國新聞組／北京25日電
上海染疫人數快速增加，官方呼籲市民，周末非必要不外出，同時暫停各種聚會。（歐新社）
上海染疫人數快速增加，官方呼籲市民，周末非必要不外出，同時暫停各種聚會。（歐新社）

24日晚是中國疫情管控放開後第一個平安夜，在持續位於疫情高位的北京三里屯，人流儘管並不密集，但已達近幾周高峰，餐廳酒吧、室內小型演唱會也十分熱鬧；三里屯、環球影城遊人復現情景，當天也在網上引起熱議。而在上海，有市民形容是數十年罕見的冷清平安夜，外灘、南京路人流稀疏。

綜合媒體報導，在上海外灘中央廣場24日有聖誕集市，但看不到往年大排長龍情景；淮海路大批商舖依舊關門，馬路空蕩蕩。

連日來，上海新冠病毒感染人數明顯上升，給現有醫療資源造成較大壓力。因這個周末適逢聖誕節，上海市健康促進委員會辦公室、上海市健康促進中心24日發布一份通知，呼籲上海市民，不要前往人群聚集、通風條件較差的密閉場所，「雙休日非必要不外出，給各種聚會按下暫停鍵，做好自己健康的第一責任人」。

通知稱，這兩天上海溫度低，在外聚會冷熱溫差大，再加上人群密集，容易導致傳染疾病。通知建議上海市民，利用雙休日調整作息，補充營養，多喝熱水，睡個好覺，提高自身免疫力。

此外，廣州警方23日晚公告，平安夜、聖誕節及元旦跨年，廣州塔、琶醍、太古倉等公共場所沒有組織任何形式的大型活動，呼籲民眾不要聚集。太古倉24日有不少年輕人到來消費、拍攝聖誕樹，廣州塔下廣場晚上也有小量民眾打卡。

浙江杭州、河北石家莊等省會城市網友，24日紛紛曬出當地大型聖誕樹、商場和大廈幕牆節日裝飾等，但現場很少市民。四川成都、重慶民衆則逐漸恢復上街消費。

據報導，每逢聖誕節來臨，網上依然出現「不過洋節」的呼籲和爭論，今年有網友回應道：「神經病，我都已經陽一次了，還不能過『陽節』嗎。」

人民日報則另類解讀「平安夜」，在社交平台發布多名戍邊軍人在雪山上自我介紹的短片，附上評論稱「辛苦了！有他們的守護才是平安夜」。

聖誕節 疫情 北京

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