以為年薪30萬…清北生卷去當中學老師 開始逃離了

當初「卷」去當中學老師的清北生也開始逃離了。圖為某中學的上課示意圖。（取材自微博「牛娃成長記」）

珠三角第一梯隊的東莞、深圳和廣州，入編教師年薪可達到30萬（人民幣，下同），第二梯隊珠海等地，入編教師也可以保持月入1萬以上的水準。而高薪要求高學歷，應聘而來的老師，不少清北等「985」高校碩士生。他們曾因穩定和體面選擇來這裡任教，而隨著降薪、老師與家長的對立以及備課等繁瑣事務增加等變化，這批被「卷」去當中學老師的清北生也開始逃離了。

網易號「藍字計劃」指出，2019年，深圳南山外國語學校高級中學新教師擬聘20名錄取者有19人畢業自清華、北大，而且都是碩士以上學歷。「985」高校碩士畢業的張麗麗當初通過校招，來到深圳南山區當小學老師，工資一個月1萬6、1萬7，交完7000元的房貸，還能剩一大截讓她買買買，而這還沒有算上7、8萬不等的年終獎。

跟張麗麗一樣，姜可蒙也是外地人，她從甘肅 老家一路考上了一所985高校的漢語言文學碩士研究生。去年放棄月薪2萬有餘的外企職缺，讓她選擇來深圳當老師。招聘那天，張麗麗問起前面人的學歷「北大的」，後面的「南開的」，旁邊的「清華的」。她感受到了「內卷」，也感受到了快感。

但是事情可不是這麼簡單。姜可蒙的班上有學生連續三天遲到，前兩天都是罰倒班級裡的垃圾桶，第三天姜可蒙讓他去把老師辦公室的垃圾桶倒一下。當天晚上，姜可蒙接到家長私信要她不要再讓兒子倒垃圾，否則會採取合法的手段處理。

張麗麗也曾經遭到家長的投訴。家長忘記帶孩子測核酸，導致第二天沒能來上學，他們去學校把張麗麗投訴了，理由是「沒有通知到家長」。課程之外，身為班主任，姜可蒙和張麗麗需要把很多精力放在學生上。