冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

海南省海口市農民黃家光因冤獄獲賠160餘萬，之後再次被抓入獄因肺癌死亡。圖為黃家光出獄後的新婚照。（取材自紅星新聞）

海南省海口市新嶺沖村農民黃家光因冤獄獲國賠160餘萬（人民幣，下同），一度成為村里的「巨富」，但短短數年就把賠償款花光。2018年，黃家光又因犯下盜竊罪，被判有期徒刑五年，被釋放又再次被抓入獄的他因罹患肺癌，在服刑期間救治無效死亡。

紅星新聞報導，黃家光是央視「今日說法」等欄目重點報導的「中國洗冤錄」代表性案件當事人，因曾犯故意殺人罪，被判處無期服刑，服刑期間他多次上訴，2013年曾當面向到監獄 的最高人民檢察院等單位組成的聯合檢查組喊冤。

1994年7月5日，鄰村黃恆勇和王文童路過新嶺沖村，因積怨被黃家鵬、黃世勝等人追打，導致二人一死一傷。2014年3月，最高人民檢察院向最高人民法院提出再審檢察建議書，啟動再審程序，證實黃家光無作案時間。2014年9月29日，海南省高級人民法院宣判黃家光無罪，獲得160多萬國家賠償。

2018年12月，黃家光因涉嫌偷鄰居家的牛再次被抓，最終因盜竊罪被判刑5年。