東奧舉重金牌呂小軍被驗出禁藥 舉重協會：深感震驚
中國又傳舉重運動員查驗出禁藥，這次藥檢呈現陽性的是曾奪得2020年東京奧運會舉重男子81公斤級金牌的呂小軍，中國舉重協會則發聲明表示「深感震驚」。
中國舉重協會23日發表聲明指出，對呂小軍樣本呈禁用物質陽性的消息深感震驚。聲明強調，在反興奮劑工作中一直以「零容忍」的態度追求「零出現」的目標。
12月22日，國際興奮劑檢測機構（ITA）在官方網站發布公告，指出呂小軍暫時被禁賽，理由是他在10月的一次賽外興奮劑檢測，被檢出促紅細胞生成素（EPO），EPO被世界反興奮劑機構（WADA）列入禁用物質清單。
12月23日，中國舉重協會發布呂小軍聲明，表示「非常震驚」，他強調使用興奮劑完全違背其價值觀、自己無動機使用興奮劑，且將配合調查還自己清白。
呂小軍在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2021年東京奧運，都分別獲得77公斤級、81公斤級舉重金牌，此外也多次拿下世錦賽舉重金牌。在東京奧運時，37歲的呂小軍則以抓舉170公斤破奧運紀錄，挺舉204公斤拿下金牌。
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